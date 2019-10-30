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Ekonomi

Elektronik atıklardan kodlama sınıfı

Vodafone, 18 ildeki 30 Bütünleşik Hizmet Merkezi’nde çalışanların topladığı elektronik atıkları geri dönüştürerek Samsun İlkadım Kubilay İlkokulu’nda kodlama sınıfı açtı.

2019-10-30 11:20:00 -
Elektronik atıklardan kodlama sınıfı

İletişim şirketi Vodafone, karbon ayak izini küçültme hedefiyle başlattığı ‘Bu Atıklar Kod Yazıyor’ projesini Türkiye geneline yaygınlaştırmayı sürdürüyor. Şirket, 18 ildeki 30 Bütünleşik Hizmet Merkezi’nde çalışanların topladığı elektronik atıkları geri dönüştürerek Samsun İlkadım Kubilay İlkokulu’nda kodlama sınıfı açtı. Sınıf, Samsun ve çevresinde kodlama öğrenmek isteyen tüm çocuklar tarafından ücretsiz kullanılabilecek. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, İlkadım Kubilay İlkokulu’nda kodlama sınıfı açmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “Bu mekânın Samsun ve çevresindeki çocuklarımıza yeni ufuklar kazandırmasını diliyoruz. Herkes için daha iyi bir gelecek hedefiyle sürdürülebilirlik alanında değer katan çalışmalar yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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