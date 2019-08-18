Elektrikte yerli üretimle 1,4 milyar dolar cepte kaldı İthal kaynaklardan elektrik üretiminin yüzde 15,4 azalmasıyla 1,4 milyar dolar Türkiye’nin cebinde kaldı.

İthal kaynaklardan elektrik üretimi ilk 7 ayda 2018’in aynı dönemine göre yüzde 15,4 azaldı. Bu sayede 1,4 milyar dolar Türkiye’nin kasasında kaldı. Ocak-temmuz döneminde elektrik üretiminde yerli kaynakların payı geçen senenin aynı dönemine oranla yüzde 29,4 artarak 116 milyon 799 bin megavat/saate çıktı. Söz konusu dönemde elektrik ithalatı ise 23,4 azalarak 1153 gigavat/saate geriledi.

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