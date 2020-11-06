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Ekonomi Elektrikte 46 santral 2021'de kapasite mekanizmasından yararlanacak
Ekonomi

Elektrikte 46 santral 2021'de kapasite mekanizmasından yararlanacak

Yeniakit Publisher
2020-11-06 14:23:45 -
Elektrikte 46 santral 2021'de kapasite mekanizmasından yararlanacak

ANKARA (AA) - Elektrikte 22'si kömür, 14'ü doğal gaz ve 10'u hidroelektrik santrali olmak üzere toplamda 46 santral gelecek yıl kapasite mekanizması desteğinden yararlanabilecek.

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) "2021 Yılı Kapasite Mekanizmasından Yararlanacak Santrallerin Listesi"ni yayımladı.

Buna göre, sürdürülebilirlik ve arz güvenliğini sağlamak amacıyla TEİAŞ tarafından sağlanan kapasite mekanizması desteğinden gelecek yıl 22'si kömür, 14'ü doğal gaz ve 10'u hidroelektrik santralleri olmak üzere 46 santral yararlanacak.

- Eylül ayı ödemeleri

Öte yandan, TEİAŞ 39 elektrik üretim santraline eylül ayı için toplam 111 milyon 697 bin 890 lira kapasite ödemesi yapacak.

Kapasite mekanizması kapsamında yer alan 45 santralden 39'una eylül ayı için toplam 111 milyon 697 bin 890 lira ödenecek.

Mekanizma kapsamında en yüksek ödeme 7 milyon 43 bin 252 lirayla Soma Termik Santral Elektrik Üretim AŞ'ye yapılacak. Bu şirketi, 6 milyon 723 bin 104'er lira ödemeyle Yatağan Termik Enerji Üretim AŞ ile Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ izleyecek.

Ödeme yapılacak santraller arasında 15 yerli kömür yakıtlı termik santral, 2 yerli ve ithal kömür yakıtlı termik santral, 14 doğal gaz yakıtlı elektrik santrali ve 8 hidroelektrik santrali bulunuyor.

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