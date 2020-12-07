  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Elektrikte 211 milyon liralık kapasite mekanizması desteği
Ekonomi

Elektrikte 211 milyon liralık kapasite mekanizması desteği

Kapasite mekanizması kapsamında ekim ayı için en yüksek ödeme 13,3 milyon lirayla Soma Termik Santral Elektrik Üretim AŞ'ye yapılacak

Yeniakit Publisher
2020-12-07 09:35:06 -
Elektrikte 211 milyon liralık kapasite mekanizması desteği

ANKARA (AA) - Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ), 39 elektrik üretim santraline ekim ayı için toplam 211 milyon 329 bin 328 lira kapasite ödemesi yapacak.

Kapasite mekanizmasından yararlanan üretim tesislerine yapılacak ödemelere ilişkin liste, TEİAŞ'ın internet sitesinde yayımlandı.

Buna göre, kapasite mekanizması kapsamında yer alan 45 santralden 39'una ekim ayı için toplam 211 milyon 329 bin 328 lira ödenecek.

Bu çerçevede en yüksek ödeme 13 milyon 301 bin 517 lirayla Soma Termik Santral Elektrik Üretim AŞ'ye yapılacak. Bu şirketi, 12 milyon 696 bin 902'şer lira ödemeyle Yatağan Termik Enerji Üretim AŞ ile Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ izleyecek.

Ödeme yapılacak santraller arasında 15 yerli kömür yakıtlı termik santral, 2 yerli ve ithal kömür yakıtlı termik santral, 14 doğal gaz yakıtlı elektrik santrali ve 8 hidroelektrik santrali bulunuyor.

Söz konusu mekanizma kapsamında TEİAŞ tarafından, elektrikte sürdürülebilirlik ve arz güvenliğini sağlamak amacıyla santrallere kapasite ödemesi yapılıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ahmet Hakan tartışmalara girdi! ‘Sıranın bana gelmesini bekliyorum’
Gündem

Ahmet Hakan tartışmalara girdi! ‘Sıranın bana gelmesini bekliyorum’

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile konuşmadan önce Alman aşısı vurdurmak istediğini ancak..
Haluk Özdil, 'Her şey önceden planlandı' dedi ve tartışma çıkaracak açıklamayı yaptı
Gündem

Haluk Özdil, 'Her şey önceden planlandı' dedi ve tartışma çıkaracak açıklamayı yaptı

Araştırmacı yazar Haluk Özdil, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs ile ilgili tartışma çıkaracak açıklamalar yaptı...
Asya devinden Türkiye açıklaması!
Ekonomi

Asya devinden Türkiye açıklaması! "Ortaklığa büyük önem veriyoruz"

Japonya Uluslararası İnşaat Birliği Başkanı Kenji Hasuwa, "Türk-Japon ortaklığında mevcut iş birliğinin geliştirilmesine büyük önem veriyoru..
Satılık 2008 model Ford Mondeo
Satılık 2008 model Ford Mondeo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay