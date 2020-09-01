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Ekonomi Elektrikte 131 milyon liralık kapasite mekanizması desteği
Ekonomi

Elektrikte 131 milyon liralık kapasite mekanizması desteği

Kapasite mekanizması kapsamında temmuz ayı için en yüksek ödeme, 8 milyon lirayla Soma Termik Santral Elektrik Üretim AŞ'ye yapılacak

Yeniakit Publisher
2020-09-01 09:39:06 -
Elektrikte 131 milyon liralık kapasite mekanizması desteği

ANKARA (AA) - Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ), 39 elektrik üretim santraline temmuz ayı için toplam 131 milyon 163 bin 806 lira kapasite ödemesi yapacak.

Kapasite mekanizmasından yararlanan üretim tesislerine yapılacak ödemelere ilişkin liste, TEİAŞ'ın internet sitesinde yayımlandı.

Buna göre, kapasite mekanizması kapsamında yer alan 45 santralden 39'una temmuz için toplam 131 milyon 163 bin 806 lira ödenecek.

Mekanizma kapsamında en yüksek ödeme, 8 milyon 298 bin 930 lirayla Soma Termik Santral Elektrik Üretim AŞ'ye yapılacak. Bu şirketi, 7 milyon 921 bin 706'şar lira ödemeyle Yatağan Termik Enerji Üretim AŞ ile Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ izleyecek.

Ödeme yapılacak santraller arasında 15 yerli kömür yakıtlı termik santral, 2 yerli ve ithal kömür yakıtlı termik santral, 14 doğal gaz yakıtlı elektrik santrali ve 8 hidroelektrik santrali bulunuyor.

Söz konusu mekanizma kapsamında TEİAŞ tarafından, elektrikte sürdürülebilirlik ve arz güvenliğini sağlamak amacıyla santrallere kapasite ödemesi yapılıyor.

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