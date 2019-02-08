0553 313 94 23

“Elektrikli traktör martta denenecek”

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Türkiye olarak biz de prototipi üzerinde çalıştığımız bir elektrikli traktörümüz var, onu da inşallah medyamıza, sizlere sunuyor olacağız” dedi

08 Şubat 2019 Cuma 11:26
“Elektrikli traktör martta denenecek”

Dün kapılarını Fuarİzmir’de açan 14. Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarının açılış programından önce stantları ziyaret eden Bakan Pakdemirli, ilk kez fuarda kullanıcıların beğenisine sunulan bir yabancı firmanın iki bahçe traktörü ile Kayhan Ertuğrul Makina’nın balya makinasının tanıtımlarına katıldı. Bakan Pakdemirli, 16 bakan ve bakan yardımcısının katılımıyla gerçekleşen fuarda tarım zirvesinin de yapılacağını söyledi.

Tarımın makinasız yapılamadığını kaydeden Pakdemirli, şöyle konuştu: “Önümüzdeki günlerde inşallah Türkiye olarak biz de prototipi üzerinde çalıştığımız bir elektrikli traktörümüz var, onu da inşallah medyamıza, sizlere sunuyor olacağız. Sayın Cumhurbaşkanımıza inşallah denettirmeyi düşünüyoruz. Herhalde mart ayına yetiştirebilirsek, bu traktörü deniyor olacağız. Mekanizasyon çok önemli, mekanizasyon olmadan tarımda başarı sağlamak mümkün değil. Tarımın geleceği için bu mekanizasyonları tamamlamamız gerekiyor.”

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Şubat 2019 Cuma 11:26
  1. İzmir
  2. bekir pakdemirli

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Müzeyyen Senar kimdir? Müzeyyen Senar ne zaman vefat etti? | Müzeyyen Senar şarkıları
    1. Müzeyyen Senar kimdir? Müzeyyen Senar..
    2. TÜİK Dış ticaret endekslerini açıkladı
    3. FETÖ'cüler Türk yöneticiyi bıçakladı!
    4. 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması..
    5. Türkiye 23 Yaş Altı Serbest Güreş..
    6. MB rezervleri arttı
    7. THY’ye uçak finansmanında çifte ödül
    8. CHP Selçuk ilçe yönetimi istifa etti
    9. Chelsea'den rekor! 42 futbolcuyu...
    10. Avrupa borsaları güne nasıl başladı?
    11. “Elektrikli traktör martta denenecek”
    12. Vodafone ev interneti için..
    13. FETÖ'nün yüksek yargıçları, örgütün..
    14. İzmir'de CHP'de depremi! Selçuk ilçe..
    15. "Market zincirleri tarladan mal..
    16. Trabzonspor, İstanbul'da galibiyet..
    17. Rezidansın balkonunda mahsur kalan 3..
    18. Türkiye'nin doğusu altın mevduatında..
    19. Dev projeler için yatırım yılı
    20. Altay Bayındır'ın hedefi A Milli Takım
    ASELSAN geliştirdi F-16'lara takıldı! Müthiş özellik
    ASELSAN geliştirdi F-16'lara takıldı! Müthiş özellik
    Destici'den sert çıkış: 100 bin Ermeni'yi sınır dışı edelim
    Destici'den sert çıkış: 100 bin Ermeni'yi sınır dışı edelim
    Ziyaretin sebebi oldu! 'BAE'ye Türkiye ile mücadele rolü verildi'
    Ziyaretin sebebi oldu! 'BAE'ye Türkiye ile mücadele rolü verildi'
    Rusya'dan Türkiye açıklaması
    Rusya'dan Türkiye açıklaması
    Kirli ittifak gün yüzüne çıktı! İşte CHP'nin PKK'lı adayları
    Kirli ittifak gün yüzüne çıktı! İşte CHP'nin PKK'lı adayları

    Günün Karikatürü

    08 Şubat 2019
    Venezuela'da kriz derinleşiyor! Barikat kurdular
    Venezuela'da kriz derinleşiyor! Barikat kurdular
    "İngiltere Venezuela gibi Türkiye'nin de altınlarına el koyabilir mi?" sorusuna Albayrak'tan bomba cevap!
    "İngiltere Venezuela gibi Türkiye'nin de altınlarına el koyabilir mi?" sorusuna Albayrak'tan bomba cevap!