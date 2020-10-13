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Ekonomi Elektrikli skuter kullanımını düzenleyen teklif TBMM’de
Ekonomi

Elektrikli skuter kullanımını düzenleyen teklif TBMM’de

Karayollarındaki bisiklet yol ve şeritlerinde, 15 yaşını bitirmiş olanlar elektrikli bisiklet ve elektrikli skuter kullanabilecek.

Yeniakit Publisher
2020-10-13 16:17:00 -
Elektrikli skuter kullanımını düzenleyen teklif TBMM’de

TBMM Başkanlığına sunulan Türkiye Çevre Ajansının Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi ile Karayolları Trafik Kanunu’nda değişikliğe gidiliyor. “Bisiklet yolu”, bisiklet ve elektrikli skuter sürüşüne ayrılan, taşıt yolu ve yaya alanları ile kesişim noktaları hariç diğer araç ve yaya trafiğine kapalı yol; “elektrikli skuter (e-skuter)”, hızı en fazla saatte 25 kilometreye ulaşan, tekerlekli, ayak tahtası ve tutamağı olabilen, dikey bir direksiyon mekanizması içerebilen ve ayakta kullanılan taşıtlar; “bisiklet şeridi” ise yol seviyesinde bisiklet ve elektrikli skuter kullanımı için özel olarak belirlenmiş ve yer işaretlemesiyle ayrılmış yol şeklinde tanımlanıyor.

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