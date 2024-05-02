  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Elektrikli kamyon üreticisi: İflas koruması talep ediyor, üretimi keseceklerini duyurdu! Tasfiye süreci başlıyor
Ekonomi

Elektrikli kamyon üreticisi: İflas koruması talep ediyor, üretimi keseceklerini duyurdu! Tasfiye süreci başlıyor

Yeniakit Publisher
2024-05-02 00:40:00 - 2024-05-02 00:45:37
Elektrikli kamyon üreticisi: İflas koruması talep ediyor, üretimi keseceklerini duyurdu! Tasfiye süreci başlıyor

Elektrikli pikap kamyon üreticisi Lordstown Motors, kararı duyurdu! Sebebini duyanlar şaştı kaldı... Tayvanlı teknoloji devi Foxconn ile yaşadığı yatırım anlaşmazlığı sonucu iflas koruması talep etti.

Lordstown Motors, Foxconn'un yatırım taahhütlerini yerine getirmediğini ve dolandırıcılık yaptığını iddia ediyor.

ABD'li elektrikli kamyon üreticisi Lordstown Motors, Tayvanlı elektronik devi Foxconn ile yaşadığı yatırım anlaşmazlığı sonucu iflas koruması talep etti. Lordstown Motors, Foxconn'un yatırım taahhütlerini yerine getirmediğini ve dolandırıcılık yaptığını iddia ediyor.

Yatırım Anlaşmazlığı Mali Krize Yol Açtı

Lordstown Motors, 2019 yılında General Motors'un Ohio eyaletindeki Lordstown Montages fabrikasını satın alarak elektrikli pikap kamyon üretimine başlamıştı. Ancak şirket, finansal zorluklarla mücadele ediyordu. Bu nedenle 2022 yılında Foxconn ile 52,7 milyon dolarlık bir yatırım anlaşması imzalandı. Anlaşmaya göre Foxconn, Lordstown Motors'un üretim tesislerini satın alacak ve şirketin elektrikli pikap kamyonu Endurance'ın üretimini finanse edecekti.

Ancak işler planlandığı gibi gitmedi. Lordstown Motors, Foxconn'un yatırım taahhütlerini yerine getirmediğini ve dolandırıcılık yaptığını öne sürerek dava açtı. Foxconn ise Lordstown Motors'un mali durumunu yanlış temsil ettiğini iddia etti. Bu anlaşmazlık ve dava süreci Lordstown Motors'u mali açıdan zora soktu.

İflas Koruması ve Belirsiz Gelecek

2023 yılında Lordstown Motors, iflas koruması talep etmek zorunda kaldı. Şu anda potansiyel alıcılar aranıyor. Lordstown Motors'un iflası, elektrikli araç pazarında bir darbe olarak görülüyor. Şirketin Endurance kamyonu, piyasaya sürülmesi halinde Tesla Cybertruck ve Rivian R1T gibi rakiplerle rekabet edebilecek potansiyele sahipti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Lordstown Motors'un geleceği belirsizliğini korurken, Foxconn ile arasındaki yasal mücadele de devam ediyor. Bu dava, otomotiv endüstrisinde yatırım anlaşmaları ve ortaklıklarla ilgili önemli emsaller oluşturabilir.

Murat Ülker milyon dolarlık anlaşmadan çekiliyor! İddia edildi... Geri adım attı
Murat Ülker milyon dolarlık anlaşmadan çekiliyor! İddia edildi... Geri adım attı

Aktüel

Murat Ülker milyon dolarlık anlaşmadan çekiliyor! İddia edildi... Geri adım attı

AJET’ten yurtdışı uçuş kampanyası! Türk Hava Yolları'nın iştiraki: Benzersiz bir indirim başlattı!
AJET’ten yurtdışı uçuş kampanyası! Türk Hava Yolları'nın iştiraki: Benzersiz bir indirim başlattı!

Ekonomi

AJET’ten yurtdışı uçuş kampanyası! Türk Hava Yolları'nın iştiraki: Benzersiz bir indirim başlattı!

İtalya basını yazdı: Ünlü çay markasında yasaklı madde tespit edildi! El konuldu, acil olarak toplatılıyor
İtalya basını yazdı: Ünlü çay markasında yasaklı madde tespit edildi! El konuldu, acil olarak toplatılıyor

Aktüel

İtalya basını yazdı: Ünlü çay markasında yasaklı madde tespit edildi! El konuldu, acil olarak toplatılıyor

Yerli uçak gemisi Türkiye'nin savunma gücüne güç katacak: SİHA Bayraktar TB3, KIZILEMA, İHA tasarımında yer alıyor
Yerli uçak gemisi Türkiye'nin savunma gücüne güç katacak: SİHA Bayraktar TB3, KIZILEMA, İHA tasarımında yer alıyor

Teknoloji

Yerli uçak gemisi Türkiye'nin savunma gücüne güç katacak: SİHA Bayraktar TB3, KIZILEMA, İHA tasarımında yer alıyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23