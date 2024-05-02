Elektrikli kamyon üreticisi: İflas koruması talep ediyor, üretimi keseceklerini duyurdu! Tasfiye süreci başlıyor

Lordstown Motors, Foxconn'un yatırım taahhütlerini yerine getirmediğini ve dolandırıcılık yaptığını iddia ediyor.

ABD'li elektrikli kamyon üreticisi Lordstown Motors, Tayvanlı elektronik devi Foxconn ile yaşadığı yatırım anlaşmazlığı sonucu iflas koruması talep etti. Lordstown Motors, Foxconn'un yatırım taahhütlerini yerine getirmediğini ve dolandırıcılık yaptığını iddia ediyor.

Yatırım Anlaşmazlığı Mali Krize Yol Açtı

Lordstown Motors, 2019 yılında General Motors'un Ohio eyaletindeki Lordstown Montages fabrikasını satın alarak elektrikli pikap kamyon üretimine başlamıştı. Ancak şirket, finansal zorluklarla mücadele ediyordu. Bu nedenle 2022 yılında Foxconn ile 52,7 milyon dolarlık bir yatırım anlaşması imzalandı. Anlaşmaya göre Foxconn, Lordstown Motors'un üretim tesislerini satın alacak ve şirketin elektrikli pikap kamyonu Endurance'ın üretimini finanse edecekti.

Ancak işler planlandığı gibi gitmedi. Lordstown Motors, Foxconn'un yatırım taahhütlerini yerine getirmediğini ve dolandırıcılık yaptığını öne sürerek dava açtı. Foxconn ise Lordstown Motors'un mali durumunu yanlış temsil ettiğini iddia etti. Bu anlaşmazlık ve dava süreci Lordstown Motors'u mali açıdan zora soktu.

İflas Koruması ve Belirsiz Gelecek

2023 yılında Lordstown Motors, iflas koruması talep etmek zorunda kaldı. Şu anda potansiyel alıcılar aranıyor. Lordstown Motors'un iflası, elektrikli araç pazarında bir darbe olarak görülüyor. Şirketin Endurance kamyonu, piyasaya sürülmesi halinde Tesla Cybertruck ve Rivian R1T gibi rakiplerle rekabet edebilecek potansiyele sahipti.

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Lordstown Motors'un geleceği belirsizliğini korurken, Foxconn ile arasındaki yasal mücadele de devam ediyor. Bu dava, otomotiv endüstrisinde yatırım anlaşmaları ve ortaklıklarla ilgili önemli emsaller oluşturabilir.