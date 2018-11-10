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Elektrikli ısıtıcı yaşlı kadının sonu oldu!

Bursa'da yalnız yaşayan 80 yaşındaki kadın, dengesini kaybederek çalışır vaziyetteki elektrikli ısıtıcının üzerine düşerek hayatını kaybetti.

10 Kasım 2018 Cumartesi 16:12
Elektrikli ısıtıcı yaşlı kadının sonu oldu!

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, elektrikli ısıtıcının üzerine düşen 80 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Küplüpınar Mahallesi 1. Ustalar Sokak'taki dairesinde yalnız yaşayan 80 yaşındaki Kübra Durmaz, bir anda dengesini kaybederek çalışır durumdaki elektrikli ısıtıcının üzerine düştü.

Gelen sesleri duyan yaşlı kadının oğlu ile komşuları, yüzünde ve vücudunda yanıklar oluşan Durmaz'ı, elektrikli ısıtıcının üzerinde hareketsiz buldu.

Bir süre önce anjiyo yapıldı

Yaşamını yitirdiği belirlenen Durmaz'ın cesedi, sağlık ekipleri ve güvenlik güçlerince yapılan incelemenin ardından, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Bu arada, yaşlı kadının kalp hastası olduğu ve bir süre önce kendisine anjiyo yapıldığı öğrenildi.

Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Tarihi: 10 Kasım 2018 Cumartesi 16:12
  1. elektrikli ısıtıcı
  2. Kübra Durmaz
  3. Bursa Adli Tıp Kurumu
  4. kalp hastası

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