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Elektrikli bisikleti kilidi ile birlikte çaldı

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde bir hırsız, park halindeki elektrikli bisikleti kilidi ile birlikte çaldı.

10 Eylül 2019 Salı 13:31
Elektrikli bisikleti kilidi ile birlikte çaldı

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde bir hırsız, park halindeki elektrikli bisikleti kilidi ile birlikte çaldı. O anlar güvenlik kamerasına takıldı.


Olay, Pamukkale ilçesi Siteler Mahallesi’nde meydana geldi. Saat 05.00 sıralarında apartmanın önünde bulunan elektrikli bisikleti gözüne kestiren hırsız harekete geçti. Kilidi kırmayı başaran hırsız, İsmail Kayhan’a ait 20 AAC 091 plakalı elektrikli bisiklet ile hızla olay yerinden uzaklaştı. Sabah elektrikli bisikletinin yerinde olmadığını gören İsmail Kayhan, polisi arayarak şikayetçi oldu. Polis ekipleri hırsızlık üzerine inceleme başlattı.


O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde hırsızın elektrikli bisiklete yanaşması, kilidi kırması ve binerek kaçması yer alıyor. Motorunu çok sevdiğini, ona çocuğa bakar gibi baktığını belirten İsmail Kayhan, “İçim titriyor yani. Emekliyim zaten. Aldığım üç kuruş aylık. Geldi oturdu. Kilit kalın, bileğim kalınlığında kilidi nasıl çözdüler, aldılar anlayamadık. O kilidi de torbasına aldı götürdü. Dünden beri bende uyku yok. ’Alt tarafı bir motor’ diyeceksiniz ama ben şimdi arka komşuya gidemiyorum. Camiye gidemiyorum, motorum varken şehir merkezine kadar her gün gelip gidiyordum. Parka gideyim de oturayım keyif yapayım desem, onu da elimden aldılar” dedi.

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 13:31
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