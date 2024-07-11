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Yerel Elektrikli bisiklet ile otomobil çarpıştı
Yerel

Elektrikli bisiklet ile otomobil çarpıştı

Yeniakit Publisher
2024-07-11 09:49:00 -

Adana'nın Kozan ilçesinde elektrikli bisiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada elektrikli bisiklet sürüsünün arabanın üzerinden uçtuğu anlar anbean kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, kaza, dün akşam Karacaoğlan Mahallesinde Andıl Caddesinde meydana geldi. A.Y.'nin kullandığı 80 AL 443 plakalı otomobil ile A.B.'nin kullandığı elektrikli bisiklet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle elektrikli bisiklet sürücüsü havaya uçup yere düştü. Kaza anı ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada hafif yaralanan elektrikli bisiklet sürücüsü Kozan Devlet Hastanesinde tedavisinin ardından taburcu edildi. Kaza ile ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

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