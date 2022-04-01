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Yerel Elektrikli bisiklet almak istedi, şoku yaşadı
Yerel

Elektrikli bisiklet almak istedi, şoku yaşadı

Kastamonu’da bir internet sitesi üzerinden bisiklet satın almak isteyen M.Ç., 2 bin TL dolandırıldı.

Yeniakit Publisher
2022-04-01 15:07:00 -
Elektrikli bisiklet almak istedi, şoku yaşadı

Kastamonu’da yaşayan M.Ç. isimli vatandaş, internet sitesi üzerindeki ilandan gördüğü bisikleti satın almak istedi. İlan sahibi ile konuşarak bisikletin siparişini veren M.Ç., şahsa 2 bin TL gönderdi. Sipariş verdiği bisikletin gelmemesi üzerine dolandırıldığını anlayan M.Ç., sipariş verdiği satıcı S.Ş. hakkında suç duyurusunda bulundu. Olayla ilgili S.Ş. hakkında 'dolandırıcılık' suçundan dava açıldı.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada şahsın indirimsiz yargılanmasını talep eden mağdur M.Ç., “Bir internet sitesinden bir adet elektrikli bisiklet siparişi verdim. Fakat tarafıma ulaşım sağlanamadı. Bu sebepten dolayı satıcıdan şikayetçiyim. Benden güven hususunda 2 bin TL para aldı. Zararımın bir kısmı giderilse bile ceza indirimi almasına rızam yoktur” dedi.

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