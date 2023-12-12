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Aktüel Elektrikli battaniyede çıkan yangını söndürmek isterken..
Aktüel

Elektrikli battaniyede çıkan yangını söndürmek isterken..

Yeniakit Publisher
2023-12-12 22:30:00 -
Elektrikli battaniyede çıkan yangını söndürmek isterken..

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde elektrikli battaniyenin çıkardığı yangını söndürmeye çalışan vatandaş yaralandı.

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde elektrikli battaniyenin çıkardığı yangını söndürmeye çalışan vatandaş yaralandı.
Olay, Tosya ilçesi Dilküşah Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. isimli vatandaş evindeki elektrikli battaniyenin fişini takarak mutfağa gitti. Bir anda patlayan elektrikli battaniye alevlere teslim oldu. Battaniyenin çıkardığı yangını söndürmeye çalışan M.K’nin eşi Ş.K. elinde yanıkların oluşması sebebiyle yaralandı.

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