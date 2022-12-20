Elektrikli araçlarda 1000 kilometre menzil gerçek mi oluyor?

Yeni Akit Ankara

Elektrikli otomobil alanında pek çok iddia ortaya atılıp gerisinin gelmediği de oluyor. O nedenle aküler ve akülerin sağladığı özerk mesafe konusunda söylenenlere kuşkuyla bakılıyor. Ancak bu kez, birçok üretim tesisinin sahibi Çin şirketi Svolt Energy Technology gibi bir kuruluş söz konusu. Bilindiği üzere bu şirket Avrupa’da da üretim gerçekleştiriyor ve Stellantis Grubu ile dahi işbirliği yapıyor.

Şirket, Dragon Amor adını verdiği yeni bir aküyü tanıttı. Dragon Armor, lityum demir fosfat (LFP) hücreleri kullanıyor. Bunların hacimsel etkinliğinin yüzde 76 oranında artırılarak araçlara iki şarj işlemi arasında özerk olarak 800 kilometre kat edebilme olanağı sağlıyor. Ancak bu akünün bir başka versiyonu olan yüksek manganez içerikli demir-nikel ile donanmış akü, bir önceki özerk mesafeyi aşarak bin kilometrelik psikolojik bariyeri zorlayabiliyor.

Çin’in CLTC onay mekanizmasında geçmiş olan bu aküler için şimdilik güvenle söylenebilecek olan şey, bunların 900 kilometre ile bin kilometre arasında bir özerklik sağlıyor olması. Bu da, mevcut elektrikli otomobillerin sahip oldukları şarj süresine göre yüksek bir performansı gösteriyor. Yeni akülerin teknik süreçten sonra şimdi ticarileştirme sürecinin gerçekleşmesi bekleniyor.