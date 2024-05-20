Elektrikli araç sahiplerine müjde! Türkiye’nin en hızlısı geliyor!

Kentsel alanlarda e-mobilitenin önemli rolü her geçen gün artıyor. Elektrikli mobilite altyapısının şebekenin gereksinimlerini karşılaması, modern bir akıllı şehirdeki insanların ihtiyaçlarına cevap vermesi bekleniyor. Öte yandan sürücülerin de araçlarını ihtiyaçları olduğu her yerde şarj ve kısa süreli şarj edebileceklerinden emin olması gerekiyor.

10 yılı aşkın süredir, şarj çözümlerinde deneyimiyle IoT sistemleri ile şarj üniteleri dahil 85 milyondan fazla cihazı birbirine bağlayan Siemens, son teknoloji ürünler ile hem yerel hem de halka açık veya yarı kamusal alanlarda elektrikli araçlar (EV'ler) için şarj altyapılarının yönetimine de katkı sağlıyor.

Siemens’in açık platformu ile elektrikli araç üreticileri, şarj ağı işletmecileri (Charge Point Operator), filo yönetimi yapan şirketler, kamu şarjı için belediyeler, oteller, alışveriş merkezleri ve lojistik operatörlerinin hem Siemens şarj ünitelerine hem de üçüncü tarafların mevcut ve yeni şarj ünitelerinin çözümüne de entegre olması kolaylaştırıyor. İş birliği yaptığı, hizmet verdiği kurumların enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik çalışmalarına destek olan Siemens, karbon nötr bir geleceğe de katkı sunuyor.

Şarj dolumunda süre 25 dakikaya düşecek

Şu an Türkiye’de genel kullanıma açık kurulu yaklaşık 17 binden fazla adet şarj soketi bulunuyor. Bunların yüzde 66’sı 22 kW’a kadar çıkışa sahip ve bu ürünlerin dolum süreleri 4-6 saati bulabiliyor. Siemens’in ürettiği DC ürünlerden 400 kW’a kadar çıkış gücünde hizmet veren SICHARGE D Şarj İstasyonları ile araçların bataryalarına göre doldurma süreleri 25 dakikaya düşüyor. Pazardaki en güçlü şarj cihazı olarak aynı zamanda tek seferde 4 elektrikli otomobili aynı anda şarj edilebiliyor. Dünyanın en önemli tasarım ödüllerinden biri olan IF ödülünü de alan kompakt SICHARGE D, Türkiye’de de 350’den fazla soketle hizmet veriyor.



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Siemens Türkiye E-mobility Birimi Ülke Yöneticisi Rıfkı Çolak, ürün ve hizmetlerin sürdürülebilirliğini aktarmak adına Prosumer Fuarına katılımın önemli olduğunu şu cümlelerle vurguladı; “Siemens Türkiye olarak ihtiyaç duyan her bir kurum ve kuruluşa özel olarak hazırladığımız uçtan uca ürün ve hizmetlerimiz ile çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şarj istasyonlarımız IOT tabanlı olduğu için cihazı kurduktan sonra sahaya inmeden de servis hizmeti sağlayabiliyoruz, data analitiği ile sürekli uzaktan da müdahalelerde bulunabiliyoruz. İstasyon ağı kuran iş ortaklarımızın operasyonlarını sürekli hale getirebiliyoruz. Öte yandan uzaktan servis stratejimiz ile karbon ayak izimizi düşürüyoruz. İş ortaklarımız da kendi süreçlerini mükemmelleştirerek, Türkiye’de elektrikli araç kullanmanın önündeki engelleri yıkmış oluyor” dedi.

Binek araç ve ticari araçların günden güne elektrikli araca dönüşümü ile beraber, daha sürdürülebilir bir dünyanın amacı ve ülkemizin karbon sıfırlama hedefleri doğrultusunda birçok farklı iş birimi ile hizmet eden Siemens Türkiye, bütüncül bakış açısıyla e-Mobility’e yeni bir bakış açısı getiriyor.