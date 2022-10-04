İstanbul'un Avrupa ve Anadolu yakalarında arıza ve bakım çalışmaları sebebiyle elektrik kesintileri yaşanıyor. Peki, elektrikler ne zaman gelir?

Elektrikler saat kaçta gelecek 4 Ekim BEDAŞ AYEDAŞ

BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah ACAR, ALPARSLAN, AYSU, DENİZ AKTAŞ, KOSOVA sk bölgelerinde 04/10/2022 09:00:00 - 04/10/2022 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah GAZİ CEBECİ sk / GAZİ mah 1372., 1380., 1414/1., 1422/1., KIBRIS sk / YUNUS EMRE mah 1383., 1383/1., 1384., 1384/2., 1385., 1386., 1387., 1387/1., 1388., 1389., 1389/1., 1390., 1391., 1395., 1425., ADEM YAVUZ, GAZİ CEBECİ, KIBRIS sk bölgelerinde 04/10/2022 09:00:00 - 04/10/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ ilce MERKEZ-19 MAYIS mah ETFAL HASTANESİ, HALASKARGAZİ, KÜÇÜK BAHÇE, OPERATÖR RAİFBEY, SAMANYOLU, TAYYARECİ CEMAL sk / MEŞRUTİYET mah SAMANYOLU sk bölgelerinde 04/10/2022 09:00:00 - 04/10/2022 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah ER ÇIKMAZI, KARTAL, KEMAL SUNAL, NANE, TİLKİ, YAY sk bölgelerinde 04/10/2022 09:00:00 - 04/10/2022 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-GÜLTEPE mah 1.ALAGEYİK, 1009., 2.CAMİ sk bölgelerinde 04/10/2022 09:00:00 - 04/10/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-BEYCİLER mah AKYAR, DOĞRULUK, PARLAK, VİLLA ÇIKMAZI, ÇALILI, ŞAMİL, ŞENGÜL, ŞENTÜRK sk bölgelerinde 04/10/2022 09:00:00 - 04/10/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah 548., 548/1., 555., 556., 562., MARMARA sk bölgelerinde 04/10/2022 10:00:00 - 04/10/2022 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-BEBEK mah CEVDETPAŞA, ERGUVAN sk bölgelerinde 04/10/2022 10:00:00 - 04/10/2022 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER ilce MERKEZ-KEMER mah 944., 945. sk bölgelerinde 04/10/2022 10:00:00 - 04/10/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER ilce -HAVAALANI mah sk bölgelerinde 04/10/2022 11:00:00 - 04/10/2022 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ULUS mah KELAYNAK sk bölgelerinde 04/10/2022 09:00:00 - 04/10/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah HARMAN 1 sk bölgelerinde 04/10/2022 09:00:00 - 04/10/2022 14:30:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY ilce MERKEZ-SAKIZAĞACI mah TAYYARE MEYDANI, İSTANBUL sk / YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ, HATBOYU ÇIKIŞI, KARAKOL, PAZAR, REYHAN, TEYYARECİ FETHİ, TEYYARECİ SADIK, YANIK SES, YENİ FIRIN, İSTANBUL sk / YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk bölgelerinde 04/10/2022 10:00:00 - 04/10/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah KARDELEN, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, NAMIK KEMAL, TEVFİK FİKRET, TURGUT ÖZAL, YONCA, ÇAMELİ sk bölgelerinde 04/10/2022 09:00:00 - 04/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ilce MERKEZ-GÜZELYURT mah 2102., 2103., 2104., 2106., 2107., 2108., 2109., 2111., 2112., 2113., 2114., 2115., 2117., 2118., 2119., 2121., ERTUĞRUL GAZİ, FATİH, HARAMİDERE, KURTULUŞ, MEHMET AKİF ERSOY, MİMAR SİNAN, YILDIRIM BEYAZIT sk / MEVLANA mah FATİH, SULTAN ABDÜLHAMİT, SULTAN VAHDETTİN, YILDIRIM BEYAZIT sk bölgelerinde 04/10/2022 09:00:00 - 04/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-GÖKALP mah 54/9., 58. BULVAR sk bölgelerinde 04/10/2022 09:00:00 - 04/10/2022 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-KURUÇEŞME mah COŞKUNLAR, FİDE, MUHTAR ABDULLAH, MUHTAR ALİ RIZA, MUHTAR NURETTİN sk bölgelerinde 04/10/2022 10:00:00 - 04/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ALİBEYKÖY mah BAKARLAR, NECATİBEY, OKULYANI sk / YEŞİLPINAR mah GİRNE sk / ÇIRÇIR mah 3.ÇİMEN, ADA, AK, ALADAĞ, BAKARLAR, BİÇİMSİZ MERDİVEN, CEYHAN, DİKYOL, ERTEKİN, EĞİK, FUNDA, GÜLGÜN, GÜNDOĞDU, GÜNGÖREN, HAKAN, KAAN, KAYAK, MASLAK YOKUŞU, MEDENİ, NECATİBEY, OKULYANI, PARK, TAŞKIN, TAŞLI, VEFALI, ÖZGEN, İNEN sk bölgelerinde 04/10/2022 10:00:00 - 04/10/2022 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE ilce MERKEZ-TALATPAŞA mah ABANT, ALEYNA, ASLIHAN, CEM, FİLİKA, OĞUZBEY, SAKIZAĞACI, SAZAK, TERASEVLER, TERASEVLER2, YAŞAYANLAR, YOLÜSTÜ, YÜKSELİŞ, ZİYARET, ÇELEBİ sk bölgelerinde 04/10/2022 15:45:00 - 04/10/2022 18:45:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYKOZ

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

CUMHURİYET, GARDENYA ÇIKMAZI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BAKLACI, PELİT ÇIKMAZI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

RİVA, AHMET MUHTAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

RÜZGARLIBAHÇE, KAVAK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ÇUBUKLU, ÖZTÜRK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ÇUBUKLU, MUŞTU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

RİVA, ADASU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ÇİĞDEM, ARICILAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

ÇEKMEKÖY

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak GELİN ÇİÇEĞİ, NADİDE, ŞİLE YOLU, SARAY

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KOZPINAR, 156., 152., 157., REŞADİYE, 153., 154., 155., 15., 11., 13.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

TAŞDELEN, TAŞDELEN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ÖMERLİ, AKKAVAK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ÖMERLİ, AKDİKEN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ALEMDAĞ, 100. Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

KADIKÖY

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KARLI, ÜSKÜDAR, GURBET, SEVİNÇ, KÖSEOĞLU, TURAN AZİZ BELER, SUSAM, SAĞLAM, SABIR, GÖKÇE DENİZ, ŞAHİNKAYA, İKRAM, YÜCEL, AHMETLİ, KOLÇAK, SEDİR, POT DERESİ, FASILA, ALACAHAMAM, GAMLI, AKDENİZ, LEYLAK, KUMBABA, ELMALI, KUYUMCULAR, NALBANT, ÇAKABEY, GÖKTAŞI, TAYLAN, ŞENKAYA, ÇAMLICA, DİKÇE, REFORM, KÖŞK

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

CAFERAĞA, DAMGA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

RASİMPAŞA, AKİFBEY Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 04.10.2022 13:35 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

19 MAYIS, ULAŞTIRICI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

CADDEBOSTAN, CADDEBOSTAN PLAJYOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

DUMLUPINAR, ADAGÜL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

MERDİVENKÖY, AKŞEMSETTİN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

CAFERAĞA, MÜHÜRDAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

KARTAL

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak DAĞÇİLEĞİ, GÜLESER, COŞKUN, SIRMA, ÇABA, ZÜLAL, CEMRE, ASMASALKIM, MADIMAK, SADABAT, AKÇEŞME, AKKAN, ASİLTÜRK

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

HÜRRİYET, TAŞLI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

GÜMÜŞPINAR, İNCİRAĞACI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KORDONBOYU, TURGUT ÖZAL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

PETROL İŞ, ÜZÜM Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

MALTEPE

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak FATİH, ORHAN GAZİ, MELEK, HUZURLU, 20 TEMMUZ, KARDEŞ, ŞENOL, DOĞU

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BÜYÜKBAKKALKÖY, AKÇA AĞAÇ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ZÜMRÜTEVLER, CANDAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ÇINAR, EKREMBEY Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ALTINTEPE, BAĞDAT Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

PENDİK

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak REYHAN

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BALLICA, AKTİF Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 04.10.2022 13:01 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

FEVZİ ÇAKMAK, TEVFİK İLERİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YENİŞEHİR, AKKAYA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

RAMAZANOĞLU, ŞEHNAZ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

SANCAKTEPE

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

AKPINAR, AKŞEMSETTİN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YUNUS EMRE, ABİDE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

EYÜP SULTAN, CEMALİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YUNUS EMRE, VEYSEL KARANİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ABDURRAHMANGAZİ, ABDURRAHMAN GAZİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

ŞİLE

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KARLI, ÜSKÜDAR, GURBET, SEVİNÇ, KÖSEOĞLU, TURAN AZİZ BELER, SUSAM, SAĞLAM, SABIR, GÖKÇE DENİZ, ŞAHİNKAYA, İKRAM, YÜCEL, AHMETLİ, KOLÇAK, SEDİR, POT DERESİ, FASILA, ALACAHAMAM, GAMLI, AKDENİZ, LEYLAK, KUMBABA, ELMALI, KUYUMCULAR, NALBANT, ÇAKABEY, GÖKTAŞI, TAYLAN, ŞENKAYA, ÇAMLICA, DİKÇE, REFORM, KÖŞK

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

AVCIKORU, AŞKAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ORUÇOĞLU, ORUÇZADE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ÇAVUŞ, ÇAĞLAYAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

AHMETLİ, AKAY Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BALİBEY, FENER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

SULTANBEYLİ

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

MİMAR SİNAN, HOCA VEYİS Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

MECİDİYE, ABDULKERİM BİÇİCİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

MECİDİYE, BİRDAL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YAVUZ SELİM, ANTALYA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

TUZLA

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak BİLGİ, İMREN, SERVER, KUŞKONMAZ, SERİN, SAYDAM, HAMAM KUYU, KUYU, AYDINLIK, ŞEBNEM, ASLI, MEKTEP, ÇAKIL, KIRÇEŞME, ÇARŞI, AYDINLI YOLU, GÜRGEN, KIVANÇ, GÜLDEFNE, UYGAR, BERK, TAMER, DAĞGÜLÜ, CANER, GÜRPINAR, AKKAYA, ORUÇ, BAHARGÜLÜ, TOKCAN, UYGUN

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ORTA, 30 AĞUSTOS Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 04.10.2022 15:33 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ORTA, AKTEPE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

TEPEÖREN, MEDENİYET Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ORHANLI, DEMOKRASİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 04.10.2022 15:30 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ORTA, ASAF Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

ÜMRANİYE

04.10.2022 09:30 - 14:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak FULYA, YÜCESOY, AZADE, BARLAS, HOCA NASRETTİN, BERKER

04.10.2022 09:30 - 14:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ALEMDAĞ, MUHTAR, NEFİS, SÜTÇÜ İMAM, YILDIZ, PTT, AHMET MERT, KAŞKAR

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

İSTİKLAL, TALATPAŞA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 04.10.2022 15:50 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ESENŞEHİR, BARAJ YOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

IHLAMURKUYU, DİVRİĞİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

NAMIK KEMAL, BAHADIR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

İSTİKLAL, UYGAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

ÜSKÜDAR

04.10.2022 09:00 - 14:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KESTANE, YEŞİLPALMİYE, KINA ÇİÇEĞİ, AKŞAM SEFASI, YAZGÜLÜ, İĞDE, PETUNYA ÇIKMAZI, AY, NİLÜFER, SÖĞÜT, SEFA, PALMİYE 2. ÇIKMAZI, PALMİYE 1. ÇIKMAZI, GONCALAR, PETUNYA, GÜNEŞLİ, SALKIM SÖĞÜT ÇIKMAZI, MEŞE

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

FERAH, ABDÜLBAKİ GÖLPINARLI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

CUMHURİYET, ÇİMEN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KUZGUNCUK, BABANAKKAŞ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KUZGUNCUK, BABANAKKAŞ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.