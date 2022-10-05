İstanbul'da bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle kesintiler yaşanabiliyor. Bu sebeple 6 Ekim Perşembe günü hangi ilçelerde elektrik kesintilerinin yaşanacağı araştırılıyor.

Elektrikler ne zaman gelecek güncel elektrik kesinti saatleri 6 Ekim Perşembe

BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ALTINŞEHİR mah ALEV, ÖMÜR sk bölgelerinde 06/10/2022 09:00:00 - 06/10/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ilce MERKEZ-BÜYÜKDERE mah KIZILAY ÇIKMAZI, MÜHENDİS ŞEVKET, ONUR ÇIKMAZI, PEHLİVAN, ÖZYURT, ŞÖLEN sk bölgelerinde 06/10/2022 09:00:00 - 06/10/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ilce MERKEZ-KİRAZLI mah 1138., 1147. sk bölgelerinde 06/10/2022 09:00:00 - 06/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA ilce MERKEZ-İHSANİYE mah ADEM, AKAY, BAHADIR, BEKİRLİ, CAMİ ARKASI, CAMİALTI, DESTEGÜL, GAZİ MUSTAFA KEMALPAŞA, HAYRAN, HAYRAT, HİLAL, KÜÇÜKBEY, PALMİYE, PINAR, PINARCA, RIZA ÇIKMAZI, SAĞLIK OCAĞI, SEBİL, YASEMİN, YILDIZ, İHSAN AKDOĞAN sk bölgelerinde 06/10/2022 09:00:00 - 06/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah ŞELALE sk bölgelerinde 06/10/2022 09:00:00 - 06/10/2022 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2413. sk bölgelerinde 06/10/2022 00:00:00 - 06/10/2022 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ilce MERKEZ-YENİGÜN mah 598., BERRAK sk // GÜNGÖREN ilce MERKEZ-ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN mah ALTAY, E-5 KARAYOLU, GENERAL ALİ RIZA GÜRCAN, GÜNAY, GÜNDOĞDU, GÜNEŞ, KINALITEPE, NADİDE, NEDİM ÇIKMAZI, PARK sk / GENÇOSMAN mah AVCILAR, AYAZ, DAVUTPAŞA 1., DUMLUPINAR, GEÇİT, KAYMAKÇI, KAYNAK, KIŞLA, KİRAZLI, MADALYA, MANOLYA, MEHMETÇİK, MERA, MERHALE, MESLEK, SARDUNYA, SEMİZ, TATLISU, VİŞNE, YETKİN, YEŞİLOVA, YOLCU, YÖNETİCİ, ÇİNÇİNDERE, ÖZLEM, İMECE, İNCE, ŞEBBOY, ŞEHİT ORGENERAL EŞREF BİTLİS sk / GÜNEŞTEPE mah BATUR, BAŞAK, BAŞAR, BAŞARAN, BERRAK, BİNGÖL, KAMER, KARDEŞLER, KARTAL, KELEBEK, KONAK, KUTLU, KUTSAL, KUYAÇ, KUZGUN, KÜLTÜR, KÜÇÜKTAŞ, MEHMET AKİF, NECİP FAZIL KISAKÜREK, SAYAR, SOĞANAĞA, SOĞANLI, TURAN, YEŞİLTEPE, YONCA, ÇALIŞKAN, ÖZGÜR sk / GÜVEN mah KARADENİZ sk / MAREŞAL ÇAKMAK mah 589, AZAK, BAHTİYAR, BAYRAM, BULUT, BİNGÖL, BİRSEL, CENGİZ, GÖNÜL, KARDEŞLER, KOCA YUSUF, KUBİLAY, MAHMUDİYE, MIZRAK, ORTAÇ, SELİM, SOĞANLI, TAŞÇILAR, TOPEL, VAKUR, VARDAR, VARIŞ, VAROL, VATAN, VEZİR, VURAL, YARDIMCI, İNÖNÜ, ŞİNASİ, ŞİRİN, ŞİRİNLER sk / MEHMET NESİH ÖZMEN mah AKASYA, AKÇAAĞAÇ, AKÇAY, ARDIÇ, BARIŞ, CEVİZ, COŞKUN, EMEK, ESKİ LONDRA ASFALTI, FATİH, G-2, G-8, GÖKSEL, GÖLGELİ, GÜLİZAR, HALDUN TANER, IHLAMUR, KALENDER, KARADAL, KAYALAR, KIRGIZ, KIZILAĞAÇ, KİRAZ, MEHMET AKİF ERSOY, NADİDE, OKUR, PELİT, SAVAŞ, SAVUR, SEDİR, UZUN, YÜKSEL, ZEKİ, ÇAM, ŞEHİT ABDURRAHMAN AY, ŞEHİT ER ERCAN ŞAHİN sk / MERKEZ mah ABDİ İPEKÇİ, ALTIN BAKKAL, ALİ RUHİ BOZKIR, ARI, ASALET, AT bölgelerinde 06/10/2022 03:00:00 - 06/10/2022 04:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER ilce MERKEZ-HAVAALANI mah FOTO, GÖNEN, GÖNLÜM, GÖNÜL, GÜLCAN, GÜLEY, GÜLEÇ, GÜLSUYU, GÜLTEKİN, GÜLÜM, GÜLŞAH, GÜMÜŞ, GÜMÜŞSOY ÇIKMAZI, GÜNDAY, GÜÇLÜ, HACILAR, KIŞLA, MEHMET AKİF İNAN sk bölgelerinde 06/10/2022 04:00:00 - 06/10/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah LALE, YILDIRIM BEYAZIT, ÜMİT sk bölgelerinde 06/10/2022 09:00:00 - 06/10/2022 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah FEVZİPAŞA, ŞEHİT KUBİLAY sk / ALİ KUŞÇU mah HULUSİ NOYAN, NALBANT DEMİR sk bölgelerinde 06/10/2022 09:00:00 - 06/10/2022 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ilce MERKEZ-MADEN mah ALTINBAŞAK ÇIKMAZI, AYÇİÇEĞİ, EGEMEN, ESKİ KİLYOS, ESKİ ZEKERİYAKÖY, GARİP ÇIKMAZI, GELİN, GÜLHAN ÇIKMAZI, HALE ÇIKMAZI, HÜR, KEVSER, KİLYOS, MARAL, MEFKURE, MEHTAP ÇIKMAZI, MÜGE, MİHRİBAN, NALBANT ÇEŞME., OĞUZ, PERİ, ÇAĞLAYAN, ÇEMEN ÇIKMAZI, ŞİFA YOLU ÜSTÜ sk / MERKEZ mah ANIL, BARAJ, ESKİ KİLYOS , ESKİ SULAR, GAZİ HASAN PAŞA, GÜL ÇİÇEK ÇIKMAZI, HAYAT, KARAKOL, KAVUK, KAYADİBİ, LALE BAHÇESİ, MESERBURNU, NALBANT ÇEŞME, SARIDAĞ, SARIYER DERESİ, SARP, SEFİR, SIRRIBEY, TARAFTAR, YALÇINKAYA, YAPRAKTAŞ, YAR, YEMİN, YURT ÇIKMAZI, İKRAM ÇIKMAZI, ŞAHİNCİ, ŞEHİT MİTHAT YILMAZ, ŞEHİT SİNAN EROĞLU sk bölgelerinde 06/10/2022 06:00:00 - 06/10/2022 07:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ilce MERKEZ-YENİGÜN mah 628., 629., 630., 631., 632., 633., 634., 635., 636., 637., 638., 639., 640., 641., 642., 643., 644., 645., 646., 647., 648., BAĞCILAR, KUTSAL sk / YILDIZTEPE mah 473., 508., 510., 513., 514., 517., 518., 520. sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-NURİPAŞA mah 14/1. sk bölgelerinde 06/10/2022 00:01:00 - 06/10/2022 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 1397/1., 1397/2., 1399., 1400., 1401., 1402., 1402/1., 1402/2., 1403., 1403/1., 1403/2., 1407., 1407/1., 1407/2., 1408., 1408/1., 1409., 1410., 1410/1., 1410/2., 1410/3., 1410/4., 1410/5., 1410/6., 1410/7., 571/1., ADEM YAVUZ, YUNUS EMRE sk bölgelerinde 06/10/2022 00:05:00 - 06/10/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah ALPEREN, CENGİZ TOPEL, MUSTAFA KEMAL, SEYRAN sk / ÇIRÇIR mah ATİLLA, DİCLE, FEVZİ ŞEKER sk bölgelerinde 06/10/2022 00:05:00 - 06/10/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ilce MERKEZ-TARABYA mah AHİ ÇELEBİ, BÖĞÜRTLEN, FIRINLAR, HAYDAR ALİYEV, KALPAKÇI HASAN, ÇIRA sk bölgelerinde 06/10/2022 00:30:00 - 06/10/2022 03:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ilce MERKEZ-MADEN mah NALBANT ÇEŞME. sk bölgelerinde 06/10/2022 04:00:00 - 06/10/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2417., 2418., 2419., 2420., 2426. sk bölgelerinde 06/10/2022 04:30:00 - 06/10/2022 06:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-KURUÇEŞME mah AHMET ADNAN SAYGUN, FEZA, YOL, ÇAĞLA, ÇAĞRI sk / KÜLTÜR mah AHMET ADNAN SAYGUN, FEZA sk / ULUS mah AHMET ADNAN SAYGUN, ZELİHA KÖKÇINAR sk bölgelerinde 06/10/2022 00:00:00 - 06/10/2022 04:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1019., 1020., 1023., 1029., 1030., 1030/1., 1030/2., 1030/3., 1030/4., 1031., 1032/1., 1033., 1034., 1034/1., 1035., 1036., 1036/1., 1037., 1040., 1041., 1042., 1044., 1045., 1052., 1054., 1070., 1071., 1072/2., ERHAN ÇAVUŞOĞLU, MİMAR SİNAN sk bölgelerinde 06/10/2022 09:30:00 - 06/10/2022 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 1591. sk bölgelerinde 06/10/2022 12:00:00 - 06/10/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah ADA, FERUZAY, KALAMAN, TUNA, YAVUZ, ÖZTUNÇ, ÜSTÜN, ŞEHİT CİHAN ERKAN sk / İSMET PAŞA mah MEHMETÇİK, SİNOP, TUNA, YILMAZ, ŞEHİT İSMAİL BARUT sk bölgelerinde 06/10/2022 09:00:00 - 06/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İSTASYON mah 2. ZÜMRÜT, SÜMBÜL TEPE sk bölgelerinde 06/10/2022 09:00:00 - 06/10/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 224., ÜLKER, ŞEHİTLER sk bölgelerinde 06/10/2022 09:00:00 - 06/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah KAMİL, TUNA sk / İSMET PAŞA mah KENAR, TOPHANE, UÇAK sk bölgelerinde 06/10/2022 11:00:00 - 06/10/2022 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ilce MERKEZ-SAADETDERE mah 1., 109., 2. sk / TURGUT ÖZAL mah 109., 47., 48. sk bölgelerinde 06/10/2022 09:00:00 - 06/10/2022 15:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜLTEPE mah AKRAN, ALKIŞ, ARZU, ATAK, BAŞPINAR, DERNEK, DERNEK ÇIKMAZI, GELİNCİK ÇIKMAZI, GÜZELDERE sk / TELSİZLER mah CANAN, DERNEK sk / ÇELİKTEPE mah ALKILIÇ, ALPTEKİN, ATABEY, BALIM, BOZOKLAR, BOĞAZİÇİ, CELALİ, CEYHAN, EMRE, ESTERGON, EYALET, GENÇ OSMAN, GÜLESER, GÜZELDERE, HALİLPAŞA, HAS, HATMİ, HAYIRLI, HIZIR İLYAS, KADIRGA, KANUNİ, KAVAKLIDERE, KILIÇ ALİ, KINIK, MURATPAŞA, MUŞTA, POLAT, SALİH REİS, SALİH REİS ÇIKMAZI, SUADİYE, TELLİTURNAM, YENİYOL, ÇATALTEPE, ÇINARCIK, ÖZLEM, ÜMİT, İLHANLAR, İNCİ, ŞAH, ŞEHİT AHMET ÇORBACI sk bölgelerinde 06/10/2022 10:00:00 - 06/10/2022 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH ilce -AKSARAY mah sk İSTANBUL FATİH ilce -AKSARAY mah sk bölgelerinde 06/10/2022 00:00:00 - 06/10/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-KURUÇEŞME mah AHMET ADNAN SAYGUN, FEZA, YOL, ÇAĞLA, ÇAĞRI sk / KÜLTÜR mah AHMET ADNAN SAYGUN, FEZA sk / ULUS mah AHMET ADNAN SAYGUN, ZELİHA KÖKÇINAR sk bölgelerinde 06/10/2022 00:00:00 - 06/10/2022 04:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GENÇOSMAN mah FİLİZ, GEÇİT, GÜZELLER, KAYNAK, SEMİZ, TAVUS, UZAY sk bölgelerinde 06/10/2022 02:00:00 - 06/10/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-SAYALAR mah TABYA sk bölgelerinde 06/10/2022 12:00:00 - 06/10/2022 13:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE ilce MERKEZ-MERKEZ mah SANAYİ sk / YAHYA KEMAL mah SANAYİ sk bölgelerinde 06/10/2022 16:00:00 - 06/10/2022 21:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.BAĞCILAR ilce MERKEZ-YENİGÜN mah 588., 589., 590., 591., 592., 593., 594., 595., 596., 597., 598., 599., 600., 601., 602., 603., 604., 605., 606., 608., 609., 610., 611., 612., 613., 614., 615., 616., 617., 618., 619., 620., 621., 622., 623., 624., 625., 626., 627., 628., 629., 631., 632., 633., BAĞCILAR, KUTSAL sk / YILDIZTEPE mah 566., 571., 576., 577., 579., 580., 581., 582., 583., 584., 585., 586., 587., BAĞCILAR, KUYULU sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-GÖKALP mah 38/1. sk bölgelerinde 06/10/2022 00:01:00 - 06/10/2022 01:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH ilce MERKEZ-TOPKAPI mah DULLAR ÇIKMAZI, TURGUT ÖZAL MİLLET sk bölgelerinde 06/10/2022 03:00:00 - 06/10/2022 07:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah AKÇE, ALTAN, ANIL, AYÇA, BOYABAT, CAMİALTI, DR. CEMİL BENGÜ, ESİNTİ, FİDAN, GÜLDEFNE, HUDUT, KESTANE, KESTANE KÜMESİ, KURŞUN, MARMARA, MELTEM, NEZİR, ŞAHENDE, ŞİMŞİR sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-KUŞTEPE mah ALEV, ARİF, CİHAN, GAZİ ENGİN AYDOĞDU, HUDUT, IŞIL, KIVILCIM, KÖRFEZ, KÖZ, MÜJDE, SÜMBÜL 1, ÇİLEK, ŞENGÜL sk / İZZET PAŞA mah HUDUT, MANDIRA sk bölgelerinde 06/10/2022 01:00:00 - 06/10/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ilce MERKEZ-BÜYÜKDERE mah ESMA HANIM ÇIKMAZI, KÖŞK ÇIKMAZI, MALTIZ DERESİ, NAZARLIK DERE, ÇAYIRBAŞI sk bölgelerinde 06/10/2022 09:00:00 - 06/10/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YILDIRIM mah ATİLLA, BOSNA, MİLLET, SARAY, TAŞLI sk bölgelerinde 06/10/2022 09:00:00 - 06/10/2022 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah 2.AKASYA, AŞIK VEYSEL, FULYA, GONCAGÜL, HATBOYU, MANOLYA sk bölgelerinde 06/10/2022 09:00:00 - 06/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2413., 2414., 2416. sk bölgelerinde 06/10/2022 03:00:00 - 06/10/2022 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2900., 2902., 2903., 2904., 2910. sk / GAZİ mah 1380., 1380/1., 1381/1., 1382/1., 1411., 1412., 1413., 1414., 1414/1., 1417., 1417/1., 1417/2., 1419., 1420., 1421., 1421/1., 1422/1., 1425., 1425/1., 1425/2., GAZİ CEBECİ sk / YUNUS EMRE mah 1384., 1385., GAZİ CEBECİ sk bölgelerinde 06/10/2022 09:00:00 - 06/10/2022 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜLTEPE mah AKRAN, ALKIŞ, ARZU, ATAK, BAŞPINAR, DERNEK, DERNEK ÇIKMAZI, GELİNCİK ÇIKMAZI, GÜZELDERE sk / TELSİZLER mah CANAN, DERNEK sk / ÇELİKTEPE mah ALKILIÇ, ALPTEKİN, ATABEY, BALIM, BOZOKLAR, BOĞAZİÇİ, CELALİ, CEYHAN, EMRE, ESTERGON, EYALET, GENÇ OSMAN, GÜLESER, GÜZELDERE, HALİLPAŞA, HAS, HATMİ, HAYIRLI, HIZIR İLYAS, KADIRGA, KANUNİ, KAVAKLIDERE, KILIÇ ALİ, KINIK, MURATPAŞA, MUŞTA, POLAT, SALİH REİS, SALİH REİS ÇIKMAZI, SUADİYE, TELLİTURNAM, YENİYOL, ÇATALTEPE, ÇINARCIK, ÖZLEM, ÜMİT, İLHANLAR, İNCİ, ŞAH, ŞEHİT AHMET ÇORBACI sk bölgelerinde 06/10/2022 10:00:00 - 06/10/2022 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ilce MERKEZ-BAĞLARÇEŞME mah BAĞLARÇEŞME sk / PINAR mah 1224., 1226. sk bölgelerinde 06/10/2022 12:00:00 - 06/10/2022 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-KÜLTÜR mah AHMET ADNAN SAYGUN, FEZA sk / ULUS mah AHMET ADNAN SAYGUN sk bölgelerinde 06/10/2022 00:00:00 - 06/10/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-PİRİNÇÇİ mah CANDAN, ESKİ EDİRNE ASFALTI, KIRKPINAR , MESUT , MUTLU , PİRİNÇÇİ KÖY YOLU, URGAN, ÇAMPINAR sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESKİ HABİPLER mah AKASYALAR, ALAADDİN TOPUZ, ESKİ EDİRNE ASFALTI, MENEKŞELER, MUSTAFA KEMAL, MİNE, NERGİSLER, ORKİDELER, SAKIZ, SELVİLER, SÖĞÜTLÜ, VEFA POYRAZ, YASEMİNLER, YILDIZLAR, YONCA, ÇINARLI sk / HABİBLER mah 2718., 2718/2., 2718/3., 2719/1., ESKİ EDİRNE ASFALTI sk / YAYLA mah PİRİNÇÇİ KÖYÜ YOLU sk bölgelerinde 06/10/2022 12:00:00 - 06/10/2022 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ATAŞEHİR

06.10.2022 09:30 - 14:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak BAŞAK CENGİZ, ARDIÇ

06.10.2022 09:30 - 14:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak GİRNE, SÜLÜN, NAMIK KEMALBEY, MUSTAFA KEMAL, ŞEREF, 2., DUDULLU

06.10.2022 12:30 - 15:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 49.

BEYKOZ

06.10.2022 09:30 - 16:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ŞİŞMANOĞLU, SERİNPINAR, GEZGİN, BAYRAM, ÇAPA, DEREİÇİ, KORUBAŞI CAMİİ, ŞEFKAT ÇIKMAZI, SARKAÇ ÇIKMAZI, AYAZMA, HİCRET

06.10.2022 09:30 - 16:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak CİVAN, GAZİ YUNUS, AHMET MİTHAT, MOTORCU

KADIKÖY

06.10.2022 09:00 - 16:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak İMAM RAMİZ, ÖZLEM, HIZIRREİS

06.10.2022 09:00 - 16:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak MÜNİR NURETTİN SELÇUK, ITRİDEDE, RIFATBEY, KÖRDERE, ZAHİTBEY, MERAM, RECEP PEKER, REŞİTPAŞA

06.10.2022 09:30 - 12:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KARAKOLHANE, RECAİZADE

06.10.2022 09:30 - 16:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak İZZETTİN, RECAİZADE, EŞREFOĞLU

06.10.2022 10:00 - 18:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak UÇAR, ATATÜRK

KARTAL

06.10.2022 09:00 - 16:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak BERRAK, GÜLDESTE, TUĞBA, GÜNBATIMI, ÇAPRAZ, CENGAVER, DÜZLÜK

PENDİK

06.10.2022 09:30 - 16:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak SARAY, AKKAYA

06.10.2022 09:00 - 18:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KARABİNA, TOKSÖZ, MEKTUP, PASİNLER, ŞELALE, ŞİİR, YAVUZ YILDIRIM, YUNUS EMRE, NURTEPE, ÜSKÜP, ŞEHİT TUNCAY POLAT, BATUHAN

SANCAKTEPE

06.10.2022 09:30 - 16:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak GÜRPINAR, ELÇİBEY, SOYLU, NEŞELİ, SEDEF, GENÇ OSMAN, ÇANKAYA, AYDOĞDU, POLAT, SAKA, BALIKLIDERE, SEMAİ, GÜNEY, HİLAL, DAĞLAR, KUMLU, ÇÖMLEK, IŞIKLI, ÇAKMAK, ŞEHİT İBRAHİM İŞCAN, İSTİKLAL, ORHAN, MÜNİR, MİMAR SİNAN, GÜMÜŞSUYU

ŞİLE

06.10.2022 09:30 - 16:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak BELEN, COŞKUNDERE, DENİZHAN, DUYARLI (SARIKAVAK), ERKAM, DAMLACIK, DEĞİRMENCİ, DUYARLI

SULTANBEYLİ

06.10.2022 09:30 - 16:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak OVACIK, HAKİM, HAZNEVİ, KAİNAT, KUDRET, MELEK, METİN YÜKSEL, MEVSİM, YUNUS EMRE, DÜZEY, YELKEN, BİLEN, BOSTANBÜKÜ, OVAKENT

ÜMRANİYE 06.10.2022 09:30 - 14:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak DERYALI, GÜLBEYAZ, SEVİN, TÜRBE, ELMALI, KETEN, TURAN EMEKSİZ, TÜTÜN, YATAY, İKBAL, SARIZEYBEK

06.10.2022 10:00 - 17:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ALEMDAĞ, ÇİFTLİK

BEDAŞ arıza sebebiyle yaşanan kesintileri BEDAŞ’ın resmi web sitesinden kontrol edebilirsiniz.

AYEDAŞ anlık kesintilerle ilgili kurumun resmi web sitesinden bilgi alabilirsiniz.