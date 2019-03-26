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Elektrik ve doğal gaz fiyatları istatistikleri açıklandı

Konutlarda 1 kWh elektrik için son altı ayda ortalama 55,2 kuruş ödendi.

26 Mart 2019 Salı 10:12
Elektrik ve doğal gaz fiyatları istatistikleri açıklandı

Konutlarda 1 kWh elektrik için son altı ayda ortalama 55,2 kuruş ödendi.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı ikinci dönem (Temmuz-Aralık) elektrik ve doğal gaz fiyatları istatistiklerini açıkladı. Buna göre; konutlarda, 1 kWh elektrik için, tüketiciler 2018 yılı ikinci döneminde en küçük tüketim aralığı olan bin kWh’in altında ortalama 55,3 kuruş, en büyük tüketim aralığı olan 15 bin kWh ve üstünde ise ortalama 53,8 kuruş ödedi.



Sanayide 1 kWh elektrik için son altı ayda ortalama 44,1 kuruş ödendi


Sanayide 2018 yılı ikinci dönem elektrik fiyatlarına bakıldığında, en küçük tüketim aralığı olan 20 MWh altındaki tüketiciler 1 kWh elektrik için ortalama 48,5 kuruş, en büyük tüketim aralığı olan 150 bin MWh üstündekiler ise ortalama 41,8 kuruş ödedi.



Konutlarda 1 metreküp doğal gaz için son altı ayda ortalama 144,3 kuruş ödendi


Konutlarda, 1 metreküp doğal gaz için tüketiciler 2018 yılı ikinci döneminde en küçük tüketim aralığı olan 522 metreküp altında ortalama 146 kuruş, 522-5 bin 219 metreküp aralığında ortalama 143 kuruş, 5 bin 219 metreküp ve üstünde ise ortalama 145,5 kuruş ödedi.



Sanayide 1 metreküp doğal gaz için son altı ayda ortalama 149,6 kuruş ödendi


Sanayide 2018 yılı ikinci dönem nihai kullanıcı doğal gaz fiyatlarına bakıldığında, tüketiciler en küçük tüketim aralığı olan 26 bin 94 metreküp altında 1 metreküp doğal gaz için ortalama 140,2 kuruş, en yüksek tüketim aralığı olan 104 milyon 376 bin metreküp üstünde ise ortalama 149,1 kuruş ödedi.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 10:12
  1. doğa

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