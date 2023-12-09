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Aktüel Elektrik üreten yılan balıkları, canlı organizmaya gen aktarımına sebep olabilir! İşte milyonları şaşırtan açıklamayı yaptılar
Aktüel

Elektrik üreten yılan balıkları, canlı organizmaya gen aktarımına sebep olabilir! İşte milyonları şaşırtan açıklamayı yaptılar

Yeniakit Publisher
2023-12-09 19:23:00 - 2023-12-09 19:24:37
Elektrik üreten yılan balıkları, canlı organizmaya gen aktarımına sebep olabilir! İşte milyonları şaşırtan açıklamayı yaptılar

Canlı ya da organizma, biyoloji ve ekolojide fonksiyonlarını yaşama mümkün olduğunca uyum sağlayarak sürdürebilen basit yapı moleküllerinin veya karmaşık yapı! Japonya'daki Nagoya Üniversitesinden uzmanlar duyurdu!

Japonya'daki Nagoya Üniversitesinden bilim insanları, elektrikli yılan balıklarının, farklı genlerin küçük balık larvalarına aktarımına sebep olabilecek kadar akım verebildiğini tespit etti.
Nagoya Üniversitesine göre, Profesör Eiichi Hondo önderliğinde yürütülen araştırma, yılan balıklarının ürettiği elektriğin, genetik materyallerin canlıların hücrelerine aktarılmasına neden olabileceğini ortaya koydu.

Araştırma, laboratuvarda zebra balığı larvaları ve elektrikli yılan balığının bulunduğu ortama DNA taşıyan yeşil floresan protein (GFP) eklenerek yapıldı.

Yılan balığının elektrik vermesinin ardından mikroskopta incelenen larvaların yaklaşık yüzde 5'inde GFP pozitif hücrelere rastlandı.

Bu sayede laboratuvar ortamında hücre zarının geçirgenliği artırılarak yabancı DNA'nın hücreye eklenmesini sağlamak için elektrik uygulanması anlamına gelen "elektroporasyon"un doğada kendiliğinden gerçekleştiği gözlemlenmiş oldu.

Araştırmacılardan Atsuo Iida, deneyin sonucuna ilişkin, "Bu durum, elektrikli yılan balığından gelen elektrik salınımının, hücrelere gen aktarımına sebep olabileceğini gösteriyor." ifadesini kullandı.
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