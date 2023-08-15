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Yerel Elektrik tellerine koltuk takıldı!
Yerel

Elektrik tellerine koltuk takıldı!

Yeniakit Publisher
2023-08-15 16:34:00 -
Elektrik tellerine koltuk takıldı!

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir binaya eşya taşıma asansörüyle çıkarıldığı sırada düşen koltuk elektrik tellerine takıldı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir binaya eşya taşıma asansörüyle çıkarıldığı sırada düşen koltuk elektrik tellerine takıldı.

Hacıkaplanlar Mahallesi Kayalık Caddesi'ndeki 5 katlı binanın üçüncü katına taşınan ailenin eşyalarını taşıyan nakliye firması çalışanları, üçlü koltuğu taşıma asansörüne yükledi.

İkinci kat seviyesinde asansörden düşen koltuk, elektrik tellerine takıldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen elektrik dağıtım şirketi yetkilileri, bölgeye elektrik akımını durdurdu.

Ekiplerin tedbir alarak yeniden asansöre yüklediği koltuk, üçüncü katın balkonuna çıkarıldı.
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Nakliye şirketine ait kamyonete park cezası uygulanırken zabıta ekiplerinin de izinsiz eşya taşındığı gerekçesiyle şirkete cezai işlem uygulayacağı öğrenildi.

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