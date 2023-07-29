Elektrik telleri yangın çıkardı
Tekirdağ'da, fırtına sırasında birbirine çarpan elektrik telleri yangın çıkardı.
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesine bağlı Uzunhacı Mahallesinde 27 Temmuz Perşembe günü çıkan fırtına ve dolu yağışı nedeniyle birbirine çarpan elektrik telleri yangına sebep oldu.
Çıkan yangın esen şiddetli rüzgar nedeniyle kısa sürede tarım arazisinin büyük bir bölümüne yayılırken 5 dönümlük arazi kül oldu.
Yangın evlere sıçramadan kontrol altına alındı.
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