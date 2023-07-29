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Yerel Elektrik telleri yangın çıkardı
Yerel

Elektrik telleri yangın çıkardı

Yeniakit Publisher
2023-07-29 16:02:00 -
Elektrik telleri yangın çıkardı

Tekirdağ'da, fırtına sırasında birbirine çarpan elektrik telleri yangın çıkardı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesine bağlı Uzunhacı Mahallesinde 27 Temmuz Perşembe günü çıkan fırtına ve dolu yağışı nedeniyle birbirine çarpan elektrik telleri yangına sebep oldu.

Çıkan yangın esen şiddetli rüzgar nedeniyle kısa sürede tarım arazisinin büyük bir bölümüne yayılırken 5 dönümlük arazi kül oldu.

Yangın evlere sıçramadan kontrol altına alındı.

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