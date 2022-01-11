  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Elektrik teli hırsızları yakalandı
Yerel

Elektrik teli hırsızları yakalandı

Bayburt’ta bakır elektrik kablolarını çalan 3 kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Yeniakit Publisher
2022-01-11 16:22:00 -
Elektrik teli hırsızları yakalandı

Jandarma sorumluluk sahasında meydana gelen mermer fabrikası, taş kırma eleme tesisi ve sulama kooperatiflerine ait binalardan bakır elektrik kablolarının çalınması olayı ile ilgili geniş çaplı inceleme ve soruşturma başlatıldı.

Son olarak 13 Kasım 2021 tarihinde özel bir firmaya ait tesisten 220 metre uzunluğunda kabloların çalınması olayı ile ilgili Bayburt İl Jandarma Komutanlığına bağlı İl Merkez Jandarma Komutanlığı, OYİT, JASAT ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinden oluşan özel çalışma grubu oluşturuldu.

Bayburt ve çevre illerde yapılan araştırmalar sonucu M.K.A., E.Y., ve A.K., isimli şahıslar tespit edilerek şüpheli şahıslar farklı günlerde düzenlenen üç ayrı operasyonla yakalandı.

Şüpheliler sevk edilen adli makamlarca tutuklanarak Bayburt M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna konuldu.

Çalınan kablolardan bir kısmı arazide bulunarak firma yetkililerine teslim edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay