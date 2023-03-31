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Dünya Elektrik şirketlerine rekor ceza verdiler
Dünya

Elektrik şirketlerine rekor ceza verdiler

Yeniakit Publisher
2023-03-31 07:37:00 -
Elektrik şirketlerine rekor ceza verdiler

Japonya'da, elektrik satışlarında tekelleşme oluşturdukları iddiasıyla, üç büyük elektrik şirketi toplamda 101 milyar yen (760 milyon dolar) cezaya çarptırıldı.

Japonya Adil Ticaret Komisyonu (JFTC), işletmelere yönelik elektrik satışlarında kartelleştikleri iddiasıyla, üç büyük elektrik şirketine büyük miktarda para cezası verdi.

Buna göre Chugoku Electric 70,7 milyar yen (532 milyon dolar), Chubu Electric 27,5 milyar yen (207 milyon dolar), Kyushu Electric 2,7 milyar yen (20,3 milyon dolar) ceza ödeyecek.

Resmi Kyodo ajansı, toplam miktarın, JFTC'nin, yürürlükteki tekelcilik karşıtı yasanın ihlali nedeniyle, şimdiye kadar verdiği en yüksek ceza miktarı olduğuna dikkati çekti.

Hiroşima merkezli Chugoku Electric Başkanı Takimoto Natsuhiko, "Halkın güvenini kaybettik ve bu ağır yükü ciddiye alıyoruz" diyerek, hissedarlar toplantısı sonrası istifa edeceğini açıkladı.

Japon hükümetine bağlı olarak ülke içi ekonomik rekabetin adil şekilde düzenlenmesini gözlemleyen JFTC, tekelcilik karşıtı yasanın uygulanmasından sorumlu bulunuyor.
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