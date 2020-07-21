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Eğitim

Elektrik Mühendisliği Bölümü taban puanları 2020 başarı sıralaması

Elektrik Mühendisliği Bölümü taban puanları 2020 başarı sıralaması. Elektrik Mühendisliği Taban Puanları 2020 ve Elektrik Mühendisliği Başarı Sıralamaları 2020, 2020 TYT AYT (YKS) Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları merak ediliyor. İşte Elektrik Mühendisliği Bölümü taban puanları 2020 başarı sıralaması

Yeniakit Publisher
2020-07-21 22:52:00 -
Elektrik Mühendisliği Bölümü taban puanları 2020 başarı sıralaması

Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği YKS tercihlerinin takvimi açıklandı. Ağustos ayında başlayacak tercihlerin öncesinde üniversitelerin taban puanları araştırılmaya başlandı. YKS tercih kılavuzunda yer alacak taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları merak ediliyor.

Elektrik Mühendisliği Bölümü taban puanları 2020 başarı sıralaması

Geçtiğimiz ay içerisinde yaklaşık 2.5 milyon öğrencinin katılım sağladığı YKS sonuçları, 28 Temmuz tarihinde adayların erişimine açılacak. Üniversite hayali kuran öğrenciler, YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikt e tercih heyecanı yaşayacaklar. ÖSYM YKS tercih robotu da tercih yapacak öğrenciler için büyük kolaylık sağlayacak. Adaylar, seçmek istedikleri bölüm ve meslekleri yokatlas sistemine girerek uygun üniversiteleri ve bölümleri görebilecekler.

Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) öğrenciler için oluşturduğu YÖK Atlas tercih robotu ile geçmiş yıllara ait üniversitelerin taban ve tavan puanları görüntülenebiliyor.

YÖK Atlas tercih robotu ile AYT ve TYT puanlarınızı da hesaplayabilirsiniz.

YÖK Atlas Elektrik Mühendisliği Bölümü taban puanları için tıklayın

 

Ülkenin ihtiyacı, istihdam imkanları, yükseköğretim kurumlarının kapasitesi, öğrenci temayülleri ve yükseköğretimde niteliği artırma önceliği gibi dikkate alınan çok sayıda parametreler doğrultusunda, önlisans ve lisans düzeyinde örgün öğretim programları için geçen yıl 834 bin 509 kontenjan belirlenmişti.

Bu yıl ise örgün programlar ve uzaktan eğitim dahil olmak üzere ön lisansta 370 bin 769, lisansta 447 bin 316, özel yetenekte 27 bin 824 olmak üzere toplamda 845 bin 909 kontenjan olacak.

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