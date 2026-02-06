  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Batı’nın Pisliği Sanatçıyı Bile Korkuttu! Rafet El Roman’dan Epstein İtirafı: "Konuşursak Susturuluruz!" Marmara'da için korkutan 7 şiddetinde deprem çıkışı Savaş dilini espri diye sundu! Donald Trump'tan üstü kapalı mesaj Fas’ta Sel Felaketi Büyüyor: 143 Bin Kişi Evini Terk Etti! Barajlar Taştı, Nehirler Yatağından Çıktı! Ateşkes yine kağıt üzerinde kaldı! İsrail savaş uçakları Lübnan semalarında Bursa eksik kalır mı? 'Hükümet İsrail'le ticareti kesmedi' diyenler İsrail'le basıldı Zeydan Karalar ve 9 kişi hakkında tahliye kararı Siyonist israil’den Ramazan Öncesi "Mescid-i Aksa" Prangası! Alçak Plan Devrede: Müslümanların İbadetine Yasak, Zulme Devam! CHP’de ‘Hançer’ Savaşları! Malatya’dan Genel Merkez’e Tokat Gibi Cevap: "Ben Değil, Siz İhanet Ettiniz!" Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan flaş açıklamalar
Dünya Elektrik krizi: 600 milyon insan karanlıkta!
Dünya

Elektrik krizi: 600 milyon insan karanlıkta!

Yeniakit Publisher
Alican Öztekin Giriş Tarihi:
Elektrik krizi: 600 milyon insan karanlıkta!

Afrika kıtasında 600 milyondan fazla insanın elektriğe erişemediği ve çok sayıda kişinin ise sağlıklı pişirme koşullarına sahip olmadığı bildirildi.

Afrika kıtasında 600 milyondan fazla insanın elektriğe erişemediği ve çok sayıda kişinin ise sağlıklı pişirme koşullarına sahip olmadığı bildirildi.

Afrika kıtasında 600 milyondan fazla insanın elektriğe erişimi bulunmuyor ve birçok kişi sağlıklı pişirme koşullarından yoksun yaşıyor. Bu durumu Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu (GECF) Genel Sekreteri Philip Mshelbila, 2026 Nijerya Uluslararası Enerji Zirvesi’nde dile getirdi.

Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu (GECF) Genel Sekreteri Philip Mshelbila, başkent Abuja'da devam eden 2026 Nijerya Uluslararası Enerji Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, Afrika'da 600 milyondan fazla insanın elektriğe erişimi olmadığını ve çok sayıda kişinin temiz pişirme imkanlarından yoksun yaşadığını vurguladı.

 

GECF analizlerine göre Afrika'nın enerji tüketiminin 2050 yılına kadar en az üç katına çıkarılması gerektiğini belirten Mshelbila, bunun kıtanın enerji yoksulluğundan kurtulması için zorunlu olduğunu ifade etti.

Afrika'daki kişi başına enerji tüketiminin küresel ortalamanın yalnızca üçte biri seviyesinde olduğunu vurgulayan Mshelbila, bu dönüşümde doğal gazın kilit rol oynadığını söyledi.

Doğal gazın elektrik ve gübre üretimi yoluyla gıda güvenliğinin güçlendirilmesi ve sıvılaştırılmış petrol gazı sayesinde sağlıklı pişirme koşullarının yaygınlaştırılması açısından merkezi önemde olduğunu kaydeden Mshelbila, zirveye katılan paydaşlara uzun vadeli planlamalar yapma çağrısında bulunarak, Nijerya nüfusunun 25 yıl içinde 400 milyona ulaşmasının öngörüldüğünü hatırlattı.

Enerji talebindeki artışa da değinen Mshelbila, küresel birincil enerji talebinin 2050'ye kadar yaklaşık yüzde 20 artmasının beklendiğini belirterek, bu talebin güvenli, uygun maliyetli ve sürdürülebilir şekilde karşılanmasının yüzyılın en büyük sınavlarından biri olduğunu dile getirdi.

Rus istihbaratından Macron hakkında şok iddia: "Afrika'da suikast timlerine onay verdi!"
Rus istihbaratından Macron hakkında şok iddia: "Afrika'da suikast timlerine onay verdi!"

Dünya

Rus istihbaratından Macron hakkında şok iddia: "Afrika'da suikast timlerine onay verdi!"

MİA’dan "Türkiye-Afrika Stratejik Diyaloğu" programı
MİA’dan "Türkiye-Afrika Stratejik Diyaloğu" programı

Gündem

MİA’dan "Türkiye-Afrika Stratejik Diyaloğu" programı

Kovan Afrikalı kovulan Yahudi rahatsız olan ABD!
Kovan Afrikalı kovulan Yahudi rahatsız olan ABD!

Dünya

Kovan Afrikalı kovulan Yahudi rahatsız olan ABD!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Batı’nın Pisliği Sanatçıyı Bile Korkuttu! Rafet El Roman’dan Epstein İtirafı: "Konuşursak Susturuluruz!"
Gündem

Batı’nın Pisliği Sanatçıyı Bile Korkuttu! Rafet El Roman’dan Epstein İtirafı: "Konuşursak Susturuluruz!"

Küresel çetenin çocuk istismarı ve kirli pazarlıklarla kurduğu Epstein şebekesi dünyayı sarsmaya devam ederken, Türk sanat dünyasından ürkek..
Deprem turisti Özgür Özel'e şok! Dakikalarca yuhalandı: Bugüne kadar neredeydin?
Gündem

Deprem turisti Özgür Özel'e şok! Dakikalarca yuhalandı: Bugüne kadar neredeydin?

‘Asrın felaketi’ olarak tarihe geçen 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından ‘asrın seferberliği’ ile yeniden ayağa kaldırılan deprem bölgesinde..
İmamoğlu ailesinde uyuşturucu ve fuhuş şoku! Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi Ali Kaya hakkında kan donduran itiraflar
Gündem

İmamoğlu ailesinde uyuşturucu ve fuhuş şoku! Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi Ali Kaya hakkında kan donduran itiraflar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu ve fuhuş soruşturması, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Di..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23