17 kişi binlerce dolarını kaptırdı! Umre hayali dolandırıcılara takıldı

Edirne'de umre için bir tur şirketiyle anlaşan 17 kişi hayatlarının şokunu yaşadı. Edirne’de kutsal toprakları ziyaret etmek için hazırlık yapan 17 kişilik grup, ödemelerini İstanbul'daki bir tur firmasının E.Ş. isimli görevlisinin banka hesabına yatırdı. İddiaya göre, 3 ay boyunca farklı tarihler verilerek oyalanan vatandaşlar, ödeme yaptıkları şahsa ulaşamayınca dolandırıldıklarını anladı.

Mağdurlar adına açıklama yapan Fatma Özcan, 3 ay önce yaptıkları ödemeye rağmen muhatap bulamadıklarını belirterek, "Sürekli farklı tarihlerle bizi oyaladılar. Ne paramızı alabiliyoruz ne de bir yetkiliye ulaşabiliyoruz. Mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz" dedi.

Bir diğer mağdur vatandaş ise parayı zor şartlarda biriktirdiklerini dile getirerek, "Ailem gece gündüz çalıştı, ev temizliğine gitti. Sadece paramızı değil, umutlarımızı da çaldılar. Kutsal toprak hayalimizin yıkılmasına sessiz kalınmasın" ifadelerini kullandı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Selimiye Polis Merkezi Amirliği'ne giderek suç duyurusunda bulunan grubun şikayeti üzerine polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.