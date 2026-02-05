  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türkiye'nin başarısını kabul eden Yunanistan'dan açıklama: ABD bir tercih yapmalı Trump: İran korkudan masaya oturmak istiyor Epstein skandalını aklama telaşı! FETÖ’nün parlattığı Gürkaynak’tan kirli kıyas İsrail'den skandal 'işgal' çağrısı: Muhalif Gantz, diplomasiyi çöpe attı, yeni bir katliamın fitilini ateşledi Yunanistan'ı sarsan casusluk! Ordu teyakkuza geçti Sen misin Cumhurbaşkanına teşekkür eden! CHP Saran'ı anında sildi “Siz çocuk öldürmeyi iyi bilirsiniz” Erdoğan böyle seslenmişti Başkan Erdoğan, Meclis Başkanı Kurtulmuş'u kabul etti MSB’den millete kılıç çeken teğmen kararına itiraz! Sıcak saatler! 314 esir askerin değişimi yapıldı
Aktüel 17 kişi binlerce dolarını kaptırdı! Umre hayali dolandırıcılara takıldı
Aktüel

17 kişi binlerce dolarını kaptırdı! Umre hayali dolandırıcılara takıldı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
17 kişi binlerce dolarını kaptırdı! Umre hayali dolandırıcılara takıldı

Edirne’de umre ibadetini yerine getirmek isteyen 17 vatandaşın hayali yarım kaldı. Kişi başı 1.350 dolar ödeme yapan grup, aylarca oyalanıp muhatap bulamayınca dolandırıldıkları iddiasıyla emniyetin yolunu tuttu.

Edirne'de umre için bir tur şirketiyle anlaşan 17 kişi hayatlarının şokunu yaşadı. Edirne’de kutsal toprakları ziyaret etmek için hazırlık yapan 17 kişilik grup, ödemelerini İstanbul'daki bir tur firmasının E.Ş. isimli görevlisinin banka hesabına yatırdı. İddiaya göre, 3 ay boyunca farklı tarihler verilerek oyalanan vatandaşlar, ödeme yaptıkları şahsa ulaşamayınca dolandırıldıklarını anladı.

 

Mağdurlar adına açıklama yapan Fatma Özcan, 3 ay önce yaptıkları ödemeye rağmen muhatap bulamadıklarını belirterek, "Sürekli farklı tarihlerle bizi oyaladılar. Ne paramızı alabiliyoruz ne de bir yetkiliye ulaşabiliyoruz. Mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz" dedi.

 

Bir diğer mağdur vatandaş ise parayı zor şartlarda biriktirdiklerini dile getirerek, "Ailem gece gündüz çalıştı, ev temizliğine gitti. Sadece paramızı değil, umutlarımızı da çaldılar. Kutsal toprak hayalimizin yıkılmasına sessiz kalınmasın" ifadelerini kullandı.

 

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Selimiye Polis Merkezi Amirliği'ne giderek suç duyurusunda bulunan grubun şikayeti üzerine polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.

Umrede hayatını kaybeden Türk, Mekke'nin bağrına defnedildi
Umrede hayatını kaybeden Türk, Mekke'nin bağrına defnedildi

Gündem

Umrede hayatını kaybeden Türk, Mekke'nin bağrına defnedildi

Otomobiliyle yola çıktı, kutsal topraklara ulaştı! 7 bin kilometrelik umre yolculuğu
Otomobiliyle yola çıktı, kutsal topraklara ulaştı! 7 bin kilometrelik umre yolculuğu

İSLAM

Otomobiliyle yola çıktı, kutsal topraklara ulaştı! 7 bin kilometrelik umre yolculuğu

Din istismarının resmidir... Umreden geldi içkili mekânda yemek verdi
Din istismarının resmidir... Umreden geldi içkili mekânda yemek verdi

Gündem

Din istismarının resmidir... Umreden geldi içkili mekânda yemek verdi

Yürek yakan manzara! Umreden döndü, evini enkaz halinde buldu
Yürek yakan manzara! Umreden döndü, evini enkaz halinde buldu

Dünya

Yürek yakan manzara! Umreden döndü, evini enkaz halinde buldu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23