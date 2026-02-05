  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
MSB’den millete kılıç çeken teğmen kararına itiraz! Sıcak saatler! 314 esir askerin değişimi yapıldı Müslümanlara sinsi fişlemeler: Çok sayıda belediye suçüstü oldu Şehirler kısa sürede ayağa kaldırıldı Asrın felaketine dev kaynak İBB’deki iki zihniyet farkı! Dini bütün ağabeylerimiz utansın Yeniden Refahlı vekilden Epstein skandalı için bomba iddia Beter olun! Terör devleti İsrail'de sevindiren kriz Yunan sitesi Yahudileri kaynak gösterip manşet attı! ‘Türkler korkmaz bizi yok eder’ Süresiz nafaka zulmüne karşı kritik adım! Yeni dönem için düğmeye basıldı Murat Kurum’dan Özgür Özel’e tepki: 3 yıldır gözükmeyenler biz evleri teslim edince apar topar ortaya çıktı
Dünya Savaş dilini espri diye sundu! Donald Trump'tan üstü kapalı mesaj
Dünya

Savaş dilini espri diye sundu! Donald Trump'tan üstü kapalı mesaj

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Savaş dilini espri diye sundu! Donald Trump'tan üstü kapalı mesaj

ABD Başkanı Donald Trump “füzeleri ve düşmanları izlemeyi severim” sözleriyle adeta gözdağı verdi.

Washington’da düzenlenen Ulusal Dua Kahvaltısı’nda konuşan ABD Başkanı Donald Trump'ın sözleri yeni bir tartışmanın fitilini ateşleyecek türden. ABD başkanı espri yapıyormuş gibi davranarak adeta bir yerlere mesaj gönderdi.

 

“Füzeleri ve düşmanları izlemeyi severim”

Trump, Washington'da düzenlenen geleneksel Ulusal Dua Kahvaltısı buluşmasında yaptığı konuşmada, uçakta yaşadığı bir anısını paylaştı. Uçakta yaptığı 20 saatlik bir yolculuk sırasında, arkada uyuyabileceğinin söylenmesi üzerine Trump, "Uçakta uyumam, uçakta uyumayı sevmem. Pencereden dışarı bakıp, füzeleri ve düşmanları izlemeyi severim." ifadelerini kullandığını aktardı.

Trump'ın bu kısa anısı salonda gülüşmelere yol açtı.

Trump'tan Minneapolis'teki protestolar için "daha yumuşak bir yaklaşım içinde olabilirdik" değerlendirmesi
Trump'tan Minneapolis'teki protestolar için "daha yumuşak bir yaklaşım içinde olabilirdik" değerlendirmesi

Dünya

Trump'tan Minneapolis'teki protestolar için "daha yumuşak bir yaklaşım içinde olabilirdik" değerlendirmesi

Trump’tan İran’a nükleer suçlaması! Masaya oturmadan önce "Sarı Kafa"dan şok iddia
Trump’tan İran’a nükleer suçlaması! Masaya oturmadan önce "Sarı Kafa"dan şok iddia

Gündem

Trump’tan İran’a nükleer suçlaması! Masaya oturmadan önce "Sarı Kafa"dan şok iddia

Trump: İran korkudan masaya oturmak istiyor
Trump: İran korkudan masaya oturmak istiyor

Dünya

Trump: İran korkudan masaya oturmak istiyor

Trump'tan "İran'a saldırı" mesajı
Trump'tan "İran'a saldırı" mesajı

Dünya

Trump'tan "İran'a saldırı" mesajı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23