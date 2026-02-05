Savaş dilini espri diye sundu! Donald Trump'tan üstü kapalı mesaj
ABD Başkanı Donald Trump “füzeleri ve düşmanları izlemeyi severim” sözleriyle adeta gözdağı verdi.
Washington’da düzenlenen Ulusal Dua Kahvaltısı’nda konuşan ABD Başkanı Donald Trump'ın sözleri yeni bir tartışmanın fitilini ateşleyecek türden. ABD başkanı espri yapıyormuş gibi davranarak adeta bir yerlere mesaj gönderdi.
“Füzeleri ve düşmanları izlemeyi severim”
Trump, Washington'da düzenlenen geleneksel Ulusal Dua Kahvaltısı buluşmasında yaptığı konuşmada, uçakta yaşadığı bir anısını paylaştı. Uçakta yaptığı 20 saatlik bir yolculuk sırasında, arkada uyuyabileceğinin söylenmesi üzerine Trump, "Uçakta uyumam, uçakta uyumayı sevmem. Pencereden dışarı bakıp, füzeleri ve düşmanları izlemeyi severim." ifadelerini kullandığını aktardı.
Trump'ın bu kısa anısı salonda gülüşmelere yol açtı.
Dünya
Trump'tan Minneapolis'teki protestolar için "daha yumuşak bir yaklaşım içinde olabilirdik" değerlendirmesi