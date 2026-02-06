  • İSTANBUL
Teknoloji-Bilişim
9
Yeniakit Publisher
ABD'li firmalar zorda! Çin'in kapısını çaldılar
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

ABD'li firmalar zorda! Çin'in kapısını çaldılar

Küresel DRAM arzındaki daralma ve hızla yükselen maliyetler, HP, Dell, Acer ve Asus’u ilk kez Çinli bellek üreticilerini tedarik zincirine dahil etmeyi ciddi biçimde değerlendirmeye itti.

#1
Foto - ABD'li firmalar zorda! Çin'in kapısını çaldılar

Küresel teknoloji sektöründe derinleşen bellek çipi krizi, PC pazarının en büyük oyuncularını alışılmış tedarik modellerinin dışına çıkmaya zorluyor.

#2
Foto - ABD'li firmalar zorda! Çin'in kapısını çaldılar

DRAM tarafında süregelen arz sıkıntısı ve fiyat artışları, dizüstü bilgisayarlardan kurumsal sistemlere kadar geniş bir ürün yelpazesinde maliyet baskısını artırmış durumda. Bu tablo, üreticileri tedarik güvenliğini sağlamak adına yeni alternatifler aramaya yöneltiyor.

#3
Foto - ABD'li firmalar zorda! Çin'in kapısını çaldılar

Sektör kulislerine yansıyan bilgilere göre HP, Çin merkezli bellek üreticisi ChangXin Memory Technologies (CXMT) tarafından geliştirilen DRAM çözümlerini teknik kalifikasyon sürecine almaya başladı. Amaç, mevcut küresel tedarikçilere olan bağımlılığı azaltmak ve olası arz kesintilerine karşı alternatif bir kanal oluşturmak.

#4
Foto - ABD'li firmalar zorda! Çin'in kapısını çaldılar

Benzer bir yaklaşım Dell cephesinde de gündemde. Dell’in, bellek fiyatlarının 2026 boyunca yükselmeye devam edebileceği öngörüsüyle Çin menşeli DRAM çözümlerini teknik uygunluk ve performans testlerinden geçirdiği ifade ediliyor.

#5
Foto - ABD'li firmalar zorda! Çin'in kapısını çaldılar

Tayvan merkezli üreticiler Acer ve Asus da gelişmeleri yakından izliyor. Acer’ın, Çin’deki sözleşmeli üretim ortaklarının bu tür bellekleri temin etmesi halinde Çinli DRAM kullanımına sıcak baktığı belirtiliyor. Asus’un ise bazı dizüstü bilgisayar projeleri için üretim ortaklarından Çin menşeli bellek tedariki konusunda destek istediği konuşuluyor.

#6
Foto - ABD'li firmalar zorda! Çin'in kapısını çaldılar

DRAM bellekler; dizüstü bilgisayarlar, sunucular, veri merkezleri ve kurumsal altyapılar için vazgeçilmez bir bileşen. Ancak son dönemde sınırlı üretim kapasitesi, artan talep ve jeopolitik belirsizlikler, bu alanda ciddi bir arz darboğazı yarattı. Büyük üreticilerin önceliği yüksek kârlı sözleşmelere vermesi, PC üreticilerinin tedarik sürelerini uzatırken maliyetleri de yukarı çekiyor.

#7
Foto - ABD'li firmalar zorda! Çin'in kapısını çaldılar

Çinli DRAM üreticilerinin bugüne kadar küresel PC markalarının ana tedarik listelerinde yer almaması, bu gelişmeyi sektör açısından kritik kılıyor. Eğer mevcut kriz derinleşir ve fiyat baskısı devam ederse, Çin merkezli bellek üreticilerinin küresel PC ekosisteminde kalıcı bir rol üstlenmesi ihtimali giderek güçleniyor.

#8
Foto - ABD'li firmalar zorda! Çin'in kapısını çaldılar

Bu olası yön değişikliği, üreticilere kısa vadede maliyet ve arz güvenliği avantajı sağlayabilir. Ancak performans, uzun vadeli güvenilirlik ve jeopolitik riskler gibi başlıklar, Çinli tedarikçilere geçişin önündeki temel soru işaretleri olmaya devam ediyor. Bellek krizinin seyri, PC sektöründe tedarik dengelerinin kalıcı biçimde değişip değişmeyeceğini belirleyecek.

