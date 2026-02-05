  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Ateşkes yine kağıt üzerinde kaldı! İsrail savaş uçakları Lübnan semalarında

İsrail ordusu, 27 Kasım 2024’te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına rağmen Lübnan’ın farklı bölgelerini hedef alan hava saldırıları düzenledi. Son olarak yapılan açıklamada ülkenin güneyinde patlamaların meydana geldiği duyuruldu.

İsrail ile Lübnan arasında varılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail ordusunun saldırıları sürüyor. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, savaş uçaklarının Lübnan'da Hizbullah hedeflerini vurduğu iddia edildi.

 

Mahmudiye beldesine saldırı düzenlendi

Lübnan resmi ajansı NNA’nın haberine göre, İsrail uçakları güneydeki Nebatiye vilayetine bağlı Mahmudiye beldesine saldırı düzenledi. Sosya medyaya yansıyan görüntülerde, Mahmudiye beldesinde hedef alınan noktadan dumanların yükseldiği görüldü.

 

Anlaşma 4 bin 500'den fazla kez ihlal edildi

İsrail, Lübnan ile 27 Kasım 2024'te yaptığı ateşkes anlaşmasını neredeyse günlük düzenlediği saldırılarla ihlal ediyor. Resmi verilere göre, İsrail anlaşmayı 4 bin 500'den fazla kez ihlal ederken, bu saldırılarda en az 283 kişi öldü, 630 kişi yaralandı.

 

Hizbullah ile İsrail arasında Ekim 2023'te başlayan kontrollü çatışmalar 2024'te şiddetlenmişti.

 

İsrail ordusunun Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi de yaralanmıştı.

Ayrıca, Lübnan'a yönelik kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen bölgedeki 5 noktada işgalini sürdürüyor.

x

