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Ekonomi Elektrik ithalatı yüzde 45 azaldı
Ekonomi

Elektrik ithalatı yüzde 45 azaldı

Türkiye’nin elektrik ithalatı, ağustos ayında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 45,13 geriledi.

Yeniakit Publisher
2020-09-03 11:14:00 -
Elektrik ithalatı yüzde 45 azaldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre, Türkiye’de geçen ay günlük bazda en yüksek elektrik tüketimi 948 milyon 121 bin kilovatsaatle 13 Ağustos’ta, en düşük tüketim ise 687 milyon 515 bin kilovatsaatle 1 Ağustos’ta gerçekleşti. Ağustos’ta elektrik tüketimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,52 artarak 27 milyar 352 milyon 424 bin kilovatsaate çıkarken üretim de yüzde 3,77 artışla 27 milyar 399 milyon 390 bin kilovatsaate yükseldi. Türkiye’nin elektrik ithalatı, bu dönemde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 45,13 azalarak 193 milyon 118 bin kilovatsaatten 105 milyon 961 bin kilovatsaate düştü.

Doğal gaz santralleri önde

Elektrik üretiminin yüzde 24,38’i hidroelektrik santrallerinden, yüzde 26,52’si doğal gaz santrallerinden, yüzde 22,24’ü ise ithal kömür santrallerinden sağlandı.

Üretimde rüzgar enerjisinin payı yüzde 8,85, yerli kömür santrallerinin payı ise yüzde 13,77 olarak kayıtlara geçti. Kalan yüzde 4,24’lük kısım ise jeotermal, güneş, fuel-oil ve biyokütle kaynaklarından elde edildi. Öte yandan, temmuz sonu itibarıyla elektrikte toplam kurulu kapasite 92 bin 884 megavata ulaştı.


Yeni Akit Gazetesi
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