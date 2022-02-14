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Medya Elektrik indirimi o gün açıklanacak!
Medya

Elektrik indirimi o gün açıklanacak!

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, son günlerde tartışma konusu olan elektrik fiyatlarındaki artışa ilişkin olarak hazırlanan yeni düzenlemenin çarşamba günü duyurulacağını belirtti.

Yeniakit Publisher
2022-02-14 13:56:00 -
Elektrik indirimi o gün açıklanacak!

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, son günlerde tartışma konusu olan elektrik fiyatlarındaki artışa ilişkin olarak hazırlanan yeni düzenlemenin çarşamba günü duyurulacağını belirtti. Selvi, bugünkü yazısında şunları kaydetti:

"Bir süre önce yazdığımız KDV indirimi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Gıdada KDV oranı yüzde 1’e indirildi. Bu arada gübre fiyatlarındaki yüzde 30 indirim hak ettiği kadar tartışılmadı ama çok önemli. Şimdi sırada elektrik faturalarındaki indirim var. Ticari işletmeler ile cemevi, dernek ve vakıfların faturalarındaki düzenleme çarşamba günü yapılacak Kabine Toplantısı’ndan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak."

 

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