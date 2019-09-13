Elektrik faturasında yüzde 10 iade fırsatı

CK Enerji Akdeniz Elektrik ve DenizBank arasında yapılan anlaşmaya göre elektrik faturalarını fastPay uygulaması ile ödeyen tüketicilere yüzde 10’luk iade avantajı sağlanacak. 29 Şubat 2020’ye kadar devam edecek kampanyadan CK Enerji Akdeniz Elektrik müşterileri hiçbir taahhüt altına girmeden faydalanabilecek.

"İade oranı yüzde 10’a yükseltildi"

Türkiye genelinde akıllı telefon sayısı ile birlikte mobil ödeme uygulamalarının hızla geliştiğine işaret eden CK Enerji Akdeniz Elektrik Genel Müdürü Erol Değerli, “Günümüz dünyasında zaman artık çok değerli. fastPay uygulaması ile müşterilerimiz herhangi bir yere gitmeden bulundukları noktadan saniyelerle ifade edilen bir sürede elektrik faturalarını ödeyebiliyorlar. Üstelik bu sırada kendilerine aylık 10 liraya varan bir iade de sağlanıyor.İlk kez geçen yıl başlattığımız kampanyada fastPay ile yapılan ödemelerde faturalarda yüzde 5’lik daha az ödeme fırsatı sunarken bu rakamı yüzde 10’a yükseltmiş durumdayız. CK Enerji Akdeniz Elektrik faturasını 29 Şubat 2020 tarihine kadar fastPay üzerinden ilk defa ödeyen kullanıcılar, kampanyadan herhangi bir taahhüt altına girmeden yararlanabilecek” diye konuştu.

“fasyPay ile daha hızlı ve pratik deneyim sunuyoruz"

Teknolojiyi müşteri deneyimi ve yüksek verimlilik için maksimum seviyede kullanarak stratejik değer yaratmaya devam edeceklerini vurgulayan DenizBank Dijital Dönüşüm, CRM ve Değişim Yönetimi Grubu Genel Müdür Yardımcısı Umut Özdoğan da, “Banka olarak ‘nasıl daha basit ama daha etkili olabiliriz’ sorusu üzerinden tüm ihtiyaçların zaman ve mekandan bağımsız karşılanabileceği, iş birliklerimizle daha fazla insanımızın hayatını kolaylaştırabileceğimiz bir hizmet modeline odaklanıyoruz. Dijital ekosistemin getirdiği fırsatlardan herkesin yararlanmasını arzu ediyoruz. Bu kapsamda, fastPay üzerinden kredi kartı ile yapılan tüm fatura ödemelerine 0 (sıfır) komisyon avantajımızı bu sene de devam ettiriyoruz. Yenilediğimiz anlaşma sayesinde CK Enerji Akdeniz Elektrik müşterileri fastPay ile diledikleri zaman, diledikleri yerde fatura ödemelerini rahatça yaparak, yüzde 10’luk daha az ödeme avantajından yararlanmayı sürdürecekler” dedi.

CK Enerji Akdeniz müşterileri için geçerli

Hayata geçirilen ve akıllı telefon kullanıcılarının App Store ve Google Play’dan ücretsiz olarak indirilebildiği fastPay uygulaması, tüketicilere söz konusu sistem üzerinden hızla elektrik faturası ödeme imkanı sunuyor. Söz konusu uygulama üzerinden ilk kez fatura ödeyen tüketicilerin fastPay hesaplarına, ödemenin ardından faturanın yüzde 10’u tutarında 10 TL’ye kadar bir tutar bir hafta içinde yükleniyor. CK Enerji Akdeniz Elektrik müşterileri için geçerli olan kampanyada kullanıcılar, fastPay hesabından ödeme yaptıkları gibi, diledikleri kredi kartını uygulamaya tanımlayarak da kampanyadan yararlanabiliyor. fastPay üzerinden herhangi bir banka kartı ile yapılan elektrik faturası ödemelerinde banka komisyonu da ödenmiyor. Dünyanın ilk handsfree (bluetooth) ödemesi olarak ifade edilen fastPay, banka müşterisi olmayan kullanıcılara da ulaşan açık bir platform sunuyor. fastPay kullanıcıları, tüm bankalara ait kredi kartlarının da eklenebildiği bu mobil uygulama ile anlaşmalı üye işyerlerinde cüzdanları yanında olmasa bile sadece cep telefonu ile ödeme yapabiliyor. Tüketiciler, kampanya detaylarına www.ckakdeniz.com.tr adresinden ulaşabilir.