  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Harıl harıl petrol aranıyordu! Şu ana kadar bulunamayınca yeni karar alındı Yeşil enerjiyi terk ediyorlar! Nükleer yükseliş başladı Arap ülkesinden beklenmedik 'Türk elması' kararı! Kaldırıyorlar Suriye'den ses getirecek Gaziantep kararı Türkiye savaş uçaklarını yollamıştı! Mısır ordusu ülkeye girdi Suudi Arabistan'ı bu kez elimizden kaçırdık! 'Torpido' için Türkiye yerine o ülkeyle anlaştılar Türkiye'yi programdan çıkardıktan sonra başlarına gelmeyen kalmadı! F-35'te radar depremi CHP'li başkandan silahlı tehdit 'Bazı bilgiler aldık' deyip sokağa indiler! McDonald's'a tepki büyüyor Çin'den tarihi itiraf: Türkiye'nin gerisinde kaldık, orada müşteri kazanmamız artık zor
Ekonomi
5
Yeniakit Publisher
Harıl harıl petrol aranıyordu! Şu ana kadar bulunamayınca yeni karar alındı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Harıl harıl petrol aranıyordu! Şu ana kadar bulunamayınca yeni karar alındı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın Samsun açıklarında arama yaptığı petrol sahasıyla ilgili yeni karar alındı. İşte detaylar...

#1
Foto - Harıl harıl petrol aranıyordu! Şu ana kadar bulunamayınca yeni karar alındı

Enerji Günlüğü'nde yer alan habere göre Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Karadeniz'deki petrol arama faaliyetlerini sürdürmek amacıyla ek süre müracaatında bulundu.

#2
Foto - Harıl harıl petrol aranıyordu! Şu ana kadar bulunamayınca yeni karar alındı

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG), TPAO'nun Karadeniz havzasında  Samsun açıklarında yer alan AR/TPO/D/F37-b pafta numaralı offshore (deniz) ruhsat sahası için başvuru aldığını duyurdu. Şirket, deniz yetki alanlarındaki petrol potansiyelini değerlendirmek üzere 5 Şubat 2026 tarihinde resmi dilekçesini kuruma sundu.

#3
Foto - Harıl harıl petrol aranıyordu! Şu ana kadar bulunamayınca yeni karar alındı

Mevcut arama ruhsatının süresi 18 Nisan 2026 tarihinde son buluyor. TPAO, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu kapsamında bu sürenin 3 yıl daha uzatılmasını talep ediyor.

#4
Foto - Harıl harıl petrol aranıyordu! Şu ana kadar bulunamayınca yeni karar alındı

Harita verilerine göre Karadeniz'in derin sularındaki stratejik bloklardan birini temsil eden bu pafta için süreç, yönetmelik uyarınca ilan aşamasına geçti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fotoğraftaki ayrıntıya dikkat! CHP’li başkan Atatürkçüleri şoka soktu
Siyaset

Fotoğraftaki ayrıntıya dikkat! CHP’li başkan Atatürkçüleri şoka soktu

Cumhuriyet Halk Partisi Afyonkarahisar İl Başkanı Hasan Karadeniz’in makamında çekilen fotoğraf Atatürkçüleri kızdırdı.
Sarhoştan genel başkan olursa olacağı bu! Küfürbaz Özgür'den CHP'li vekillere de küfür
Gündem

Sarhoştan genel başkan olursa olacağı bu! Küfürbaz Özgür'den CHP'li vekillere de küfür

Gazeteci Fatih Atik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Özarslan dışında başka isimlere de küfürler ettiğini ..
ABD eskiye geri dönüyor! Trump’tan Pentagon’a "kömür" talimatı!
Dünya

ABD eskiye geri dönüyor! Trump’tan Pentagon’a "kömür" talimatı!

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da maden işçileri ve sektör temsilcileriyle bir araya gelerek, Amerikan kömür endüstrisini canlandırac..
Bakan Fidan, bombayı patlattı: İran’ın nükleer ısrarı ABD’ye geri adım attırdı
Gündem

Bakan Fidan, bombayı patlattı: İran’ın nükleer ısrarı ABD’ye geri adım attırdı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, nükleer krizde gelinen son aşamayı dünyayla paylaştı. ABD’nin, İran’ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini t..
Korku ne? Akın Gürlek bir idi, 81 olacak!
Siyaset

Korku ne? Akın Gürlek bir idi, 81 olacak!

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun, "Korku ne? Akın Gürlek bir idi, 81 olacak!" başlıklı yazısı...
Meclis'ten geçti! Trafikte bunları yapan yandı: 280 bin lira cezası var
Gündem

Meclis'ten geçti! Trafikte bunları yapan yandı: 280 bin lira cezası var

Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Meclis'te resmen kabul edildi. Birçok ihlale ağır yaptırımlar getir..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23