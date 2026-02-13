Harıl harıl petrol aranıyordu! Şu ana kadar bulunamayınca yeni karar alındı
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın Samsun açıklarında arama yaptığı petrol sahasıyla ilgili yeni karar alındı. İşte detaylar...
Enerji Günlüğü'nde yer alan habere göre Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Karadeniz'deki petrol arama faaliyetlerini sürdürmek amacıyla ek süre müracaatında bulundu.
Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG), TPAO'nun Karadeniz havzasında Samsun açıklarında yer alan AR/TPO/D/F37-b pafta numaralı offshore (deniz) ruhsat sahası için başvuru aldığını duyurdu. Şirket, deniz yetki alanlarındaki petrol potansiyelini değerlendirmek üzere 5 Şubat 2026 tarihinde resmi dilekçesini kuruma sundu.
Mevcut arama ruhsatının süresi 18 Nisan 2026 tarihinde son buluyor. TPAO, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu kapsamında bu sürenin 3 yıl daha uzatılmasını talep ediyor.
Harita verilerine göre Karadeniz'in derin sularındaki stratejik bloklardan birini temsil eden bu pafta için süreç, yönetmelik uyarınca ilan aşamasına geçti.
