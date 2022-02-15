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Gündem Elektrik faturasına "para bulamayan" Kılıçdaroğlu "özel jetle" uçtu!
Gündem

Elektrik faturasına "para bulamayan" Kılıçdaroğlu "özel jetle" uçtu!

"Elektrik faturamı ödeyemiyorum" diyerek algı operasyonu yapmaya kalkan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşiyle "Sevgililer Günü" fotoğrafı çekmek için İzmir'den Ankara'ya özel jetle uçtuğu ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-02-15 23:17:00 -
Elektrik faturasına "para bulamayan" Kılıçdaroğlu "özel jetle" uçtu!

Elektrik faturalarından hükümeti sorumlu tutan ve "fatura ödemeyeceğim" diyerek halkı provoke eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, eşiyle Sevgililer Günü fotoğrafı çekmek için İzmir'den Ankara'ya özel uçakla gittiği ortaya çıktı.

Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz hafta sosyal medyadan paylaştığı bir videoda, güncellenen fiyat tarifesinden hükümeti sorumlu tutarak, 'elektrik faturası' ödemeyeceğini duyurmuştu.

Kılıçdaroğlu'nun, söz konusu çıkışından birkaç gün önce, lüks bir otelin boğaz manzaralı kral dairesinde konakladığı fotoğraflar, kurmayları tarafından servis edilmişti. Kılıçdaroğlu'nun video çektiği otel odasının geceliğinin 100 bin lira olduğu ortaya çıkmış ve söz konusu ikilem sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

Elektriğe para yok özel uçağa var

Tüm bu gelişmelerin ışığında Kılıçdaroğlu'nun geride kalan gün özel bir uçak ile reklam çalışması için şehir değiştirdiği ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu, Sevgililer Günü fotoğrafını çekmek için İzmir’den Ankara'ya özel uçakla seyahat etti.

Yenişafak

 

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Yorumlar

Nostalji

Kılıcdaroığlu kendısınden bahsetmıyor ben şahsen odemıyorum dıyor.Odemeyen bızım gıbı fakır halkla empatı yapıyor. 
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