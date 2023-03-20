Elektrik-elektronik sektöründen şubatta 1.3 milyar dolarlık ihracat

Sektör, bu dönemde en fazla ihracatı 125.3 milyon dolarla Birleşik Krallık’a yaptı. Anılan ülkeyi 117.2 milyon dolarla Almanya ve 81.2 milyon dolarla Rusya takip etti. Rusya’ya elektrik-elektronik ihracatının şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 145.9 artması dikkati çekti.

İhracatta yüzde 307.7 artış ve 33.1 milyon dolarla Ukrayna, yüzde 53.9 artış ve 37.2 milyon dolarla Azerbaycan, yüzde 49 artış ve 38.6 milyon dolarla ABD, yüzde 39.2 artış ve 53.1 milyon dolarla Irak öne çıktı.

Ülke grupları baz alındığında en fazla ihracat 579.7 milyon dolarla Avrupa Birliği’ne (AB) gerçekleştirildi. Onu 195.5 milyon dolarla Bağımsız Devletler Topluluğu, 161.4 milyon dolarla Ortadoğu izledi. Elektronik-elektrik ihracatına iller bazında bakıldığında ise İstanbul 617.6 milyon dolarla başı çekti. Onun ardından 180 milyon dolarla Manisa, 105.3 milyon dolarla Ankara ve 91.4 milyon dolarla Kocaeli geldi. İhracat artışında yüzde 78.8’le Ankara ve yüzde 36.5’le Kocaeli ön planda yer aldı.