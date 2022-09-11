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Yerel Elektrik direğine çarpan araç ikiye bölündü
Yerel

Elektrik direğine çarpan araç ikiye bölündü

Çorum'da, kontrolden çıkarak otomobilin beton elektrik direğine çarpması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 1'i bebek 2 kişi yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2022-09-11 02:46:00 -
Elektrik direğine çarpan araç ikiye bölündü

Kaza, Osmancık caddesi Bayat Gediği yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hüseyin Gazi Tütüncü yönetimindeki 19 TA 958 plakalı otomobil, Çorum-Osmancık karayolu Bayat Gediği yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı. Çarpmanın şiddeti ile otomobil 3 parçaya ayrılırken otomobilin ön kısmı elektrik direğinde kalırken diğer parçaları ise tarlaya savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevkedildi. Kazada otomobil sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybederken, sürücünün eşi Nisanur Tütüncü (20), oğulları Göktuğ Tütüncü, kardeşi Engin Tütüncü (9) ile akrabası Bedirhan Koca ağır yaralandı.

Kazada yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla özel bir hastane ile Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Durumları ağır olan yaralılardan 3 aylık Göktuğ Tütüncü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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