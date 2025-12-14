  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Sarıyer Yeniköy’de iş yerinde yangın!

Özgür Özel’in ‘Cemevi cümbüş evi’ iftirasına sert tepki: Bu muhalefet değil, nefret!

Ünlü isimden asgari ücret zammı için net rakam: Ankara'nın planı böyle! Bu rakamı geçmeyecek

Hamas’tan resmi açıklama geldi! Kassam Tugayları komutanının öldüğü doğrulandı

Neden kovulduğu ortaya çıktı! Ela Rümeysa Cebeci'den skandal uyuşturucu videosu!

Firari suçlular adaletten kaçamadı! Kırmızı bültenle aranan isimler Türkiye’ye getirildi

Başkentte de iş başa düştü! Esenboğa Havalimanı Metro Hattı'nda yapım çalışmaları 2026'da başlayacak

‘Bu bizim kırmızı çizgimiz’ diyen Yumaklı: 'İhlal edenin gözünün yaşına bakmayız'

CHP yönetimindeki İstanbul’da barajlar alarm veriyor: Su krizi kapıda! Çözüm yok, ihmal var

Millete Kılıç çeken teğmen holdingte işe başladı! Cuntacı olamayınca beyaz yakalı oldu!
Yerel Elektrik direğinde feci kaza! Akıma kapılan işçi hayatını kaybetti
Yerel

Elektrik direğinde feci kaza! Akıma kapılan işçi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Elektrik direğinde feci kaza! Akıma kapılan işçi hayatını kaybetti

Karabük’te elektrik direğinde çalışma yaptığı sırada akıma kapılan 53 yaşındaki işçi yaklaşık 10 metre yükseklikten düşerek yaşamını yitirdi.

Karabük’te iş kazası can aldı. Olay, saat 16.30 sıralarında merkeze bağlı Kahyalar köyünde meydana geldi. Köyde elektrik direğine çıkarak izolatör değişimi yapan işçi Ahmet G. akıma kapıldı. Yaklaşık 10 metre yükseklikten düşen işçi ağır yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet G. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

2 kardeş kazada hayatını kaybetti
2 kardeş kazada hayatını kaybetti

Yerel

2 kardeş kazada hayatını kaybetti

Kayseri’de feci kaza! Kontrolden çıkan otomobil 200 metre savruldu
Kayseri’de feci kaza! Kontrolden çıkan otomobil 200 metre savruldu

Yerel

Kayseri’de feci kaza! Kontrolden çıkan otomobil 200 metre savruldu

Tokat’ta feci kaza! Çarpışmanın ardından araç alev aldı
Tokat’ta feci kaza! Çarpışmanın ardından araç alev aldı

Yerel

Tokat’ta feci kaza! Çarpışmanın ardından araç alev aldı

İnebolu’da kaza! Otomobil şarampole yuvarlandı, sürücü yaralı
İnebolu’da kaza! Otomobil şarampole yuvarlandı, sürücü yaralı

Yerel

İnebolu’da kaza! Otomobil şarampole yuvarlandı, sürücü yaralı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23