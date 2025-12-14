Elektrik direğinde feci kaza! Akıma kapılan işçi hayatını kaybetti
Karabük’te elektrik direğinde çalışma yaptığı sırada akıma kapılan 53 yaşındaki işçi yaklaşık 10 metre yükseklikten düşerek yaşamını yitirdi.
Karabük’te iş kazası can aldı. Olay, saat 16.30 sıralarında merkeze bağlı Kahyalar köyünde meydana geldi. Köyde elektrik direğine çıkarak izolatör değişimi yapan işçi Ahmet G. akıma kapıldı. Yaklaşık 10 metre yükseklikten düşen işçi ağır yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet G. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.