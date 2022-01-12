  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Elektrik direği araca ok gibi saplandı
Yerel

Elektrik direği araca ok gibi saplandı

Balıkesir'in Bandırma İlçesinde yağış sebebiyle kayganlaşan yolda duramayan araç elektrik direğine çarparak durabildi.

Yeniakit Publisher
2022-01-12 18:49:00 - 2022-01-12 18:50:16
Elektrik direği araca ok gibi saplandı

Bandırma Mehmet Akif Ersoy Caddesinde bayır aşağı inen 16 plakalı araç kaygan yolda duaramıp elektrik direğine çarparak durdu. Elektrik direğinin ok gibi sağlandığı araçta bulunan 20 yaşlarındaki iki genç kazayı şans eseri yara almadan atlattı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tedbir amaçlı gençleri Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürürken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay