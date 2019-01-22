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Elektrik desteğinden 10 milyon kişi faydalanacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Edoğan’ın açıkladığı düzenli sosyal yardım ile 2,5 milyon hanenin elektrik ihtiyacının karşılanacağını söyledi.

22 Ocak 2019 Salı 12:07
Elektrik desteğinden 10 milyon kişi faydalanacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih DönmezCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı düzenli sosyal yardım alan ihtiyaç sahibi vatandaşların aylık 150 kilovatsaate kadar elektrik tüketimini devletin karşılamasına yönelik düzenlemeden 10 milyon kişinin yararlanacağını bildirdi.

Bakan Dönmez, düzenli sosyal yardım alan ihtiyaç sahibi vatandaşlara elektrik desteğinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla uzun zamandır üzerinde çalıştıkları bir konu olduğunu söyledi.

Bakan Dönmez, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

Sayın Cumhurbaşkanımız da grup toplantısında destekten 150 kilovatsaate kadar vatandaşlarımızın yararlanacağını söyledi. Üç bakanlığımızın ekipleri bir araya geldi ve şu an gruplama çalışması yapılıyor. Hane halkı sayısı 2 veya daha az olanlarda aylık 75 kilovatsaat, 3 kişi yaşayanlarda 100 kilovatsaat, 4 kişi yaşayan hanelerde 125 kilovatsaat, 5 kişi ve yukarı yaşayan hanelerde ise 150 kilovatsaat olmak üzere elektrik desteği planlaması yapılıyor. Yardımların ne zaman başlayacağı konusu ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile ilgili. Çünkü ilgili bakanlığın bir program ve düzenleme yapması gerekiyor. Bildiğim kadarıyla orada da süreç hızlı ilerliyor. 2,5 milyon hane, 10 milyon vatandaşımız inşallah bundan yararlanacak.

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Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 12:07
  1. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
  2. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan
  4. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
  5. elektrik tüketimi

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