Elektrik akımına kapılan işçi kurtarılamadı
Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan işçi Abdullah Demirdil hayatını kaybetti.
Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.
Merkez Eyyübiye ilçesindeki iki katlı inşatta çalışan Abdullah Demirdil (39), elektrik teline temas edince akıma kapıldı.
Ağır yaralanan Demirdil, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Demirdil, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.