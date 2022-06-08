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Yerel Elektrik akımına kapılan işçi kurtarılamadı
Yerel

Elektrik akımına kapılan işçi kurtarılamadı

Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan işçi Abdullah Demirdil hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-06-08 13:57:00 -
Elektrik akımına kapılan işçi kurtarılamadı

Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.

Merkez Eyyübiye ilçesindeki iki katlı inşatta çalışan Abdullah Demirdil (39), elektrik teline temas edince akıma kapıldı.

Ağır yaralanan Demirdil, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Demirdil, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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