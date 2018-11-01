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Elektrik akımına kapılan hamile inek telef oldu

Van'ın Erciş ilçesinde, bulunduğu evin yakınında bulunan elektrik direğinde akıma kapılan inek telef oldu.

01 Kasım 2018 Perşembe 18:25
Elektrik akımına kapılan hamile inek telef oldu

Van'da elektrik akımına kapılan bir inek telef oldu.

Olay, ilçe merkezine bağlı Yeşilova Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, mahallede hayvancılıkla uğraşan Ethem Sayıner'e ait 2 inek, evin yakınındaki sokak lambalarının takılı olduğu elektrik direğinin yanında otlanırken, bir anda akıma kapıldı. Akıma kapılan ineklerden biri uzaklaşıp kurtulurken, 2 aylık gebe olduğu belirtilen diğer inek ise telef oldu.

Olay yerine gelen Sayıner, telef olan hayvanı için gözyaşı döktü. Yaşanan olayla ilgili İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile VEDAŞ'a bağlı ekiplere haber verildi.

Ethem Sayıner, bu konuda önlem almayan VEDAŞ hakkında suç duyurusunda bulunacağını ve kanuni hakkını kullanacağını belirterek,"Büyükbaş hayvanım, elektrik firmasının ihmali yüzünden telef oldu. Bu inek benim ve çocuklarımın tek geçim kaynağıydı. 12 bin TL değerindeki ineğimin ve karnındaki yavrusunun telef olması nedeniyle ilgili elektrik firması hakkında kanuni haklarımı sonuna kadar arayacağım" dedi.

Bu arada olay yerine gelen VEDAŞ arıza ekibinin yaptığı çalışmada, arızanın elektrik direğinin üzerindeki fincanın kırılmasında kaynaklı olduğunu tespit etti.

 

Haber Tarihi: 01 Kasım 2018 Perşembe 18:25
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  4. Elektrik akımına kapılan inek telef oldu

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