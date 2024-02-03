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Gündem Elebaşı İstanbul'da yakalandı
Gündem

Elebaşı İstanbul'da yakalandı

Yeniakit Publisher
2024-02-03 16:10:00 -
Elebaşı İstanbul'da yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hollanda tarafından İnterpol Kırmızı Bülteniyle “Uyuşturucu Madde Ticareti” suçundan uluslararası seviyede aranan Uyuşturucu Madde Kartelinin Elebaşı Rawi Ali Qureshi'nin İstanbul'da yapılan “Kartel-5” operasyonuyla yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hollanda tarafından İnterpol Kırmızı Bülteniyle "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçundan uluslararası seviyede aranan Uyuşturucu Madde Kartelinin Elebaşı Rawi Ali Qureshı'nin İstanbul'da yapılan "Kartel-5" operasyonuyla yakalandığını belirtti.

Bakan Yerlikaya şu bilgileri verdi:

"Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; hangi büyüklükte olursa olsun, hangi bülten ile aranırsa aransın, uluslararası organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine asla nefes aldırmayacağız. Hepsini tek tek kafesin içine koyacağız. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, İstihbarat, Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerince yapılan müşterek çalışmalar sonucu İstanbul Kağıthane'de yakalanan ve hakkında Kırmızı bültenle yakalama kaydı bulunan Rawi Ali Qureshı'nin; Hollanda 'da uyuşturucu ticareti ve ithalatında dünya çapında önemli bir rol oynadığı, dünyanın birçok ülkesinde geniş bir suç ağına sahip olduğu ve bunu büyük miktarlarda kokain ithal etmek amacıyla nakliye hatları kurduğu, Hollanda'ya gemi, sürat tekneleri ve havayoluyla toplam 6 Ton uyuşturucu madde sevkiyatı yaptığı, Uyuşturucu madde için depolama tesislerini organize ettiği ve Uyuşturucu maddelerin finansörlüğünü yaptığı tespit edildi. Operasyonu düzenleyen Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Ülkemizi Ulusal ve Uluslararası Organize Suç Örgütlerinden, zehir tacirlerinden temizlemeye kararlıyız."

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