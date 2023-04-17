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Siyaset Ele verir talkımı, kendi yutar salkımı! Tabii ki Sülün Osman!
Siyaset

Ele verir talkımı, kendi yutar salkımı! Tabii ki Sülün Osman!

Yeniakit Publisher
2023-04-17 10:39:00 -
Ele verir talkımı, kendi yutar salkımı! Tabii ki Sülün Osman!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun, "Ele verir talkımı, kendi yutar salkımı! Tabii ki Sülün Osman!" başlıklı yazısı...

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, belediye bütçesinden finansı sağlayıp, Cumhuriyet’e, Sözcü’ye, Karar’a, Milli Gazete’ye, Yeniçağ’a aynı başlıklarla haber yaptırmasını eleştirdi.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediye bütçesinden finansı sağlayıp, Cumhuriyet’e, Sözcü’ye, Karar’a, Milli Gazete’ye, Yeniçağ’a aynı başlıklarla haber yaptırmış..

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Mülakatı kaldırıyoruz” dedi ya..

Hemen kafayı çıkartıp, soruyorlar:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

“Kaç kişinin hakkı yendi?”

“Kaç kişinin hakkına girdiniz?”

“21 yıl sonra akıllarına geldi”

“21 yıl sonra mı aklınıza geldi?”

“Acaba kaç milyon kişinin hakkını yediniz?”

Hani bu başlıkları atan gazeteler, sabahtan akşama kadar, “Kemal Kılıçdaroğlu başörtülüler için helallik istiyor. Ne var yani, hala kindarlığa, düşmanlığa devam mı edeceksiniz” diyenler olmasa..

“Adamlar ilkeli..” diyeceğim.

Adam Kılıçdaroğlu’na gelince milyonlarca başörtülünün, İmam hatipli gencin haklarını yediler..

Onlara kalsa, o yenilen haklar, bugün dahi hala devam edecekti..

Tayyip Erdoğan güçlü irade gösterdi de, o zulmü sonlandırdı.

...YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ...

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