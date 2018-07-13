Elden sarımsak kokusu nasıl çıkar?

- Takılan fermuarlar için sabun kullanabilirsiniz. Fermuara sabun sürün, fermuar zorlanmadan açılacaktır.

- Lavabolarınızı ve musluklarınızı ıslak mendille silebilirsiniz.

- Elinizde soğan ve sarımsak nedeniyle oluşan kötü kokulara karşı diş macunu kullanabilirsiniz. Soğan ve sarımsakla yemek yaptıktan sonra ellerinizi diş macunu ile yıkayın. Koku hemen ortadan kalkacaktır.

- Açmaya zorlandığınız kavanozlar için elinize bir eldiven geçirin ve tekrar açmayı deneyin. Kavanozun kolaylıkla açıldığını göreceksiniz.

- Aldığınız sebze ve meyveleri yıkamak için sirke kullanabilirsiniz. Sirke sebze meyvelerde bulunan zirai ilaçların yok olmasını sağlayacaktır.

- Kıyafetlere sürülen yağ lekesini çıkarmak için kabartma tozu kullanın. Kabartma tozu kumaşın üzerindeki yağı çekecektir.

- Metal eşyalarda zamanla oluşan lekeleri limon suyuyla temizleyerek parlamalarını sağlayabilirsiniz.

Yasemin.com'dan alınmıştır.