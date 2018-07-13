Elden sarımsak kokusu nasıl çıkar?
Evde bulunan pek çok eşyanızı aslında farklı amaçlarla kullanarak hayatınızı kolaylaştırmak mümkün. Gün içerisinde eşyalarla ilgili ufak tefek sorunlar yaşıyorsanız sizde bu önerilerle sorunları ortadan kaldırabilirsiniz.13 Temmuz 2018 Cuma 12:34
- Takılan fermuarlar için sabun kullanabilirsiniz. Fermuara sabun sürün, fermuar zorlanmadan açılacaktır.
- Lavabolarınızı ve musluklarınızı ıslak mendille silebilirsiniz.
- Elinizde soğan ve sarımsak nedeniyle oluşan kötü kokulara karşı diş macunu kullanabilirsiniz. Soğan ve sarımsakla yemek yaptıktan sonra ellerinizi diş macunu ile yıkayın. Koku hemen ortadan kalkacaktır.
- Açmaya zorlandığınız kavanozlar için elinize bir eldiven geçirin ve tekrar açmayı deneyin. Kavanozun kolaylıkla açıldığını göreceksiniz.
- Aldığınız sebze ve meyveleri yıkamak için sirke kullanabilirsiniz. Sirke sebze meyvelerde bulunan zirai ilaçların yok olmasını sağlayacaktır.
- Kıyafetlere sürülen yağ lekesini çıkarmak için kabartma tozu kullanın. Kabartma tozu kumaşın üzerindeki yağı çekecektir.
- Metal eşyalarda zamanla oluşan lekeleri limon suyuyla temizleyerek parlamalarını sağlayabilirsiniz.
Yasemin.com'dan alınmıştır.
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