Elden para isteyip karşı çıkan hasta yakınını dövdüler! O hastaneye soruşturma!

İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, Gaziosmanpaşa'da usulsüz işlem yapıldığı ve bir vatandaşa şiddet uygulandığı belirtilen hastane hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Güner, sosyal medya platformlarında yer alan, Gaziosmanpaşa'daki özel bir hastanede yaşanan şiddet ve usulsüzlük iddialarına ilişkin haberler üzerine, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılması zarureti oluştuğunu belirtti.

EKİPLERİMİZ ŞU ANDA HASTENEYİ DENETLİYOR

Söz konusu hastanede estetik işlem için bulunan vatandaştan ücretin elden ve faturasız olarak talep edilmesi üzerine çıktığı iddia edilen tartışmada, vatandaşa fiziki saldırıda bulunulduğu yönünde bilgilerin kamuoyuna yansıdığını hatırlatan Güner, şu ifadelere yer verdi: “Olayla ilgili derhal inceleme ve soruşturma süreci başlattık. Ekiplerimiz şu anda ilgili hastaneyi denetliyor. İddialara ilişkin tüm kayıt, kamera görüntüsü ve tanık beyanları titizlikle değerlendirilecek. Sağlık hizmeti sunulan hiçbir ortamda şiddet, etik dışı uygulama veya usulsüzlük kabul edilemez. Olay tüm yönleriyle aydınlatılıncaya kadar çalışmalarımızı hassasiyetle sürdüreceğiz” dedi.