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Eldeki soğan ve sarımsak kokusunu geçirecek püf noktalar

Yemeklere güzel bir aroma katan ve lezzetini ikiye katlayan sarımsak ve soğanı çok seviyoruz. Ancak bu sebzeleri elde doğramak zorundaysak bu durum biraz işkenceye dönüşebiliyor. Siz de sarımsak ve soğan doğradıktan sonra elinize sinen kokudan şikâyetçiyseniz size vereceğimiz yöntemleri deneyebilirsiniz. İşte soğanı ve sarımsağı elden çıkarmanın püf noktaları…

27 Aralık 2018 Perşembe 21:10
Eldeki soğan ve sarımsak kokusunu geçirecek püf noktalar

METAL KAŞIK  

Bıçak çatal veya kaşık gibi metal yüzeylerden koku gidermek için faydalanabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken şey; kaşığı parmaklarınızla tutun ve suyun altında kaşığı ovalayın. Kısa sürede kokunun uçup gittiğini anlayacaksınız.

LİMON SUYU 

Limonun suyunu bir kaseye sıkın ve ellerinizi yaklaşık 3 dakika kadar limon suyunda bekletin. Artık elleriniz sarımsak değil mis gibi limon kokacak.

TUZLU SU

Su ve tuz karışımı da koku gidermek için oldukça iyi bir yöntem. Sofra tuzunu ve az bir miktar suyu macun kıvamına gelene kadar karıştırın. Bu karışımla ellerinizi ovalayın. İki dakika sonra ellerinizi durulayın. Oldu bu iş!

PATATES 

Patateste yer alan nişasta ellerinizde oluşan sarımsak ve soğan kokusunu kısa süre içerisinde yok edecektir. Patatesle ellerinizi ovarak bu yöntemi deneyebilirsiniz.

DİŞ MACUNU 

Ellerinize diş macunu sürün 2 dakika bekletin ve ardından yıkayın. Diş macunu yöntemi ellerinizdeki kokuyu giderip aynı zamanda ferahlık hissi verecek.

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Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 21:10
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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