Eldeki soğan kokusu nasıl çıkar?

TUZ İLE OVMAK

Soğuk su ile karıştırılarak macun kıvamına getirilen tuz ellere sürüldüğünde ve durulandığında kokunun gitmesini sağlar. Ayrıca bu doğal bir yumuşatıcı görevi de görür. Ancak bu işlemden sonra krem sürmeyi unutmayın. Çünkü tuz ellerinizin kurumasına yol açabilir.

ELLERİ DOMATES SUYUNUN İÇİNE SOKMAK

En az 5 dk süreyle domates suyu içerisine sokulan ellerde soğan kokusundan eser kalmayacaktır. Daha sonra ellerinizi sıvı sabun ile yıkayın.

ELLERİ METALE SÜRMEK

Paslanmaz çelik materyaller hayatımızın her alanında kullanılır. Soğan gibi kötü kokuya neden olan maddelerle uğraştıktan sonra örneğin musluğa elinizi sürerseniz bu koku ortadan kaybolacaktır. Demir bir kaşık da aynı görevi görmektedir. Çünkü soğanın içerisindeki kötü kokuya neden olan sülfür molekülleri metal ile etkileşime geçer ve nötr hale döner.

LİMON SUYU SÜRÜN

Ellerinizi limon suyu içerisinde 3 dakika beklettiğinizde kokudan eser kalmadığını göreceksiniz. Eğer limon yoksa sirke veya gargara da kullanılabilir.