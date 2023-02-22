Elbistan Kaymakamlığı'ndan ahlaksızların yalanına ilişkin açıklama! 'Bekleyen bir cenazemiz yok'

Yeniakit.com.tr

Türkiye bir yandan deprem felaketinin yaralarını sarmaya çalışırken diğer yandan da dezenformasyonla mücadele ediyor.

Deprem felaketinde de ahlaksızlıkta ısrar eden yalancılar, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde poşetlere koyulan cenazelerin bekletildiği iddiasını öne sürdü.

Elbistan Kaymakamlığı, iddiaları yalanladı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



Bazı sosyal medya hesaplarından; Elbistan ilçesinde cenazelerin battaniyelere sarılı olduğu, poşetlerle beklediği yönünde haberler yer almaktadır. Üzücü deprem sonrası arama kurtarma faaliyetleri ile enkaz kaldırma çalışmaları ile yoğunlaştığı bu günlerde gerçeği yansıtmayan bu görüntüler milletimizi son derece üzmüştür.

İlçemizde defnedilmeyi bekleyen bir cenazemiz yoktur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.