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Elbistan Devlet Hastanesi Yanık Odası, 443 hastaya hizmet verdi

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde devlet hastanesi bünyesinde yaklaşık 1 yıl önce açılan Yanık Odası’nda 443 hastaya tedavi hizmeti verildi.

20 Şubat 2019 Çarşamba 15:56
Elbistan Devlet Hastanesi Yanık Odası, 443 hastaya hizmet verdi

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde devlet hastanesi bünyesinde yaklaşık 1 yıl önce açılan Yanık Odası’nda 443 hastaya tedavi hizmeti verildi.


2018 Mart ayından itibaren hizmet vermeye başlayan Yanık Odası, yanık vakaları noktasında il ve il dışı sevklerin büyük ölçüde azalmasını sağladı. 5 yataklı olarak hizmet veren Yanık Odası’nda açıldığı günden bugüne kadar geçen yaklaşık 1 yıllık sürede 443 hastaya tedavi hizmeti verildi.


Yanık Odası’ndaki tedavi hizmetlerine ilişkin olarak açıklamalarda bulunan Elbistan Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Akif Türk, “Halkımıza sağlık hizmetlerini eksiksiz olarak verebilme adına hastanemiz kendisini sürekli yenilemekte ve yeni hizmetler sunmak için çalışma yapılmaktadır. Bu çalışmalardan biri olan Yanık Odası, Mart 2018’den itibaren hizmet vermeye başlamıştır. Bu birimin, ünite haline dönüşmesi için de başhekimliğimiz nezdinde girişimlerimiz sürüyor. Yanık Odamız, 5 yataklı olarak açılmış olup; 1 genel cerrahi uzmanı ve 3 hemşire görev yapmaktadır. Hastanemizde bugüne kadar tüm polikliniklerde yanık tanısıyla bin 138 hastaya hizmet verilmiştir. Yanık Odamızda ise 443 hastaya tedavi hizmeti verilmiştir. Yanık Odamızda 68 hastamız, 414 gün yatarak tedavi görmüş ve sağlıklarına kavuşmaları sağlanmıştır Bölgemizde her türlü yanık hastasına cerrahi müdahaleler de dahil olmak üzere tedavi hizmeti verilmektedir. Yanık tedavi odamızın açılmasıyla birlikte sevkleri azaltarak, halkımıza kendi memleketinde sağlık hizmeti alma şansı sağlanmıştır” dedi.


Yanık Odası sorumlu hekimi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Uğur Kılınç yapılan hizmetlerle ilgili, “Bakanlığımızın belirlediği yatış kriterleri çerçevesinde gerek yatarak gerekse ayaktan yanık hastalarının tüm pansuman, ameliyat ve bakımları hastanemizde yapılmaktadır. Yalnızca yoğun bakım ihtiyacı olan hastalar ve yenidoğan yanık hastaları dışında hemen hemen tüm yanık hastalarına bakım ve tedavilerini yapabilecek düzeyde bilgi, birikim, tecrübe ve teknik imkana sahip bir ekiple çalışmaktayız” bilgilerini aktardı.


Yanık hastalarının ilk müdahalesinin çok önemli olduğuna değinen Kılınç, “Bu süreç hastanın iyileşmesinde önemli bir role sahiptir. İlk müdahalede en önemlisi yanık hastasının üzerindeki elbise ve takıların çıkarılması, ılık suyla soğutma işlemi yapıldıktan sonra en yakın sağlık merkezine başvurmaları gerekmektedir. Ayrıca birim sorumlusu olarak bu hizmetin hastanemize ve halkımıza getiren başta Başhekimimiz Akif Türk olmak üzere il sağlık müdürümüz ve bakanlığımıza ve hizmetin yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.


Yanık Odası’nda tedavi gören hasta ve hasta yakınları da sunulan bu önemli hizmetten dolayı hastane yönetimi ve birim görevlilerine teşekkür ettiler.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 15:56
  1. doğa

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