Elazığspor evinde Kastamonuspor’a 2-1 mağlup oldu

Karşılaşmanın hakem üçlüsünde ise Berkan Çetin, Mehmet Eren Küçükkeçeci görev aldı.

Elazığspor, Muammer Zülfikar Yıldırım, Muhammet Ömer Çakı, Ercan Coşkun, Erkan Eyibil, Hakan Yavuz, Beykan Şimşek, Enes Soy, Alperen Aydın, Mehmet Yılmaz, Alpay Koldaş ve Fuat Bavuk ilk 11’iyle sahaya çıktı. Mücadelenin ilerleyen dakikalarında Maksut, Halil İbrahim, Samed Ali ve Süleyman oyuna dahil oldu.

Konuk ekip GMG Kastamonuspor ise Yavuz Aygün, Sakıb Aytaç, İbrahim Halil Talay, Kadir Ari, Batuhan Günaldı, Emir Açıkgöz, Ali Altınöz, Kazım Kahya, Mustafa Arda Kartal, Yasin Başaytaç ve Gürkan Başkan ilk 11’iyle başladığı maçta, Erdem, Umut, Mertan ve İsmail’i sonradan sahaya sürdü.

Karşılaşmada Elazığspor’un tek golü 53. dakikada Fuat’tan geldi. Kastamonuspor ise 71. dakikada Mertan Caner ve 73. dakikada İbrahim Halil’in attığı gollerle mücadeleyi 2-1 kazanarak deplasmandan üç puanla döndü.

Müsabakada Elazığspor’dan Erkan; Kastamonuspor’dan Emir, Ali, Gürkan ve kaleci Yavuz sarı kart gören oyuncular oldu.